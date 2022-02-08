В Заельцовском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Мишенина, бывшего гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) и экс-заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.

Как сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда, 7 февраля в судебном заседании по делу Алексея Мишенина было оглашено обвинительное заключение и состоялись прения сторон.

«Органом предварительного следствия Мишенин А.С. обвиняется в том, что он, являясь заместителем председателя правительства Республики Бурятия в 2016 году в результате умышленных совместных преступных действий с иными лицами, совершенных ими с использованием служебного положения иного лица, путем незаконного расходования, похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере 67 757 467,33 рублей, которыми Мишенин А.С. и иные лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «НАРЗ» материальный ущерб на указанную сумму, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 — ч.4 ст.160 УК РФ (организация и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», – говорится в пресс-релизе суда.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии со ст. 226.9 УПК РФ. Государственный обвинитель просил суд назначить Алексею Мишенину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, изменить меру пресечения на заключение под стражу после оглашения приговора. В свою очередь защита попросила определить Мишенину наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое считать условным с испытательным сроком 2 года. Следующее судебное заседание намечено на 24.02.2022.

Напомним, о задержании Алексея Мишенина в Улан-Удэ стало известно в декабре 2020 года. Мишенин в начале своей карьеры работал инженером на НАРЗе. В 2011 году возглавил это предприятие. В 2012-м завод вошел в федеральный холдинг «Вертолеты России». С ноября 2015 по декабрь 2018 года Алексей Мишенин занимал пост министра промышленности и торговли Бурятии, затем перешел на работу в холдинг АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». Одновременно с этим он был наделен статусом советника главы республики по экономическим вопросам (на общественных началах).