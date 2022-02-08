Три новых автомобиля приобрели для паллиативной службы Новосибирской области

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу. Машины для выезда к пациентам на дом получили две поликлиники в Новосибирске и районная больница Карасука.

Новый белый автомобиль «Лада Гранта» упростил работу паллиативного кабинета поликлиники №7, где обслуживается 150 пациентов. Раньше к ним приходилось добираться на личных автомобилях или на общественном транспорте. Территория обслуживания — от Ключ-Камышинского плато до Золотой Нивы, в день — минимум пять выездов. Адреса могут быть в разных концах района — там, где сегодня ждут помощь.

Как сообщила врач Евгения Квеглис, работа выездной паллиативной службы всегда зависит от диагноза и состояние пациента.

«Очень много онкологических [больных], но не всегда [наши пациенты] — это пациенты в терминальной стадии. Это может быть хронический болевой синдром, неврология, ВИЧ, прогрессирующая деменция, остеомиелиты, некрозы. Много лежачих [больных]. К кому-то мы ездим чуть не каждый день. Когда я беру нового пациента и, допустим, если состояние его тяжелое, нужно подобрать обезболивающие препараты, родственникам постепенно все объяснять», — сказала врач.

Евгения Квеглис отметила, что в случае появлении такого пациента посещает больного вместе с медбратом ежедневно в течение первых 5-10 дней. Врачи смотрят динамику, объясняют родственникам человека, как, в частности, обрабатывать пролежни, организовать питание, делать внутримышечные инъекции.

Затем визиты становятся реже, и бригада паллиативной службы выезжает, когда состояние пациента ухудшается, или нужно что-то изменить в уходе, лечении или питании. Однако отмечается, что если человеку необходима срочная помощь, он или его родственники могут позвонить даже в выходной день.

«Пациент, у которого паллиативный статус, в первую очередь ему нужно общение, поддержка, дополнительное внимание, этим людям иногда нужно просто поговорить. Им от этого становится легче», — сказала Евгения Квеглис

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие же автомобили получили новосибирская поликлиника № 2 и Карасукская ЦРБ.

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу. В начале этого года в регионе открыли дневной стационар, в поликлиниках увеличили количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. До 2022 года их было четыре — две взрослые и две детские. В январе 2022 начали работу еще три бригады. До конца года планируется организовать еще шесть — по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят машины.