Травников призвал мэрию Новосибирска сосредоточиться на насущных вопросах после остановки голосования за животное-талисман

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в разговоре с изданием «Газета.Ru» прокомментировал приостановку голосования за талисман Новосибирска как «новогодней столицы» России из-за появления политической подоплёки. Глава региона выразил надежду на урегулирование ситуации и призвал муниципалитет сосредоточиться на «решении насущных вопросов».

По словам Андрея Травникова, его удивило, что в условиях подготовки к таким крупным региональным мероприятиям, как Чемпионат мира по волейболу и Молодёжный чемпионат мира по хоккею, а также реализации федерального проекта «Новогодняя столица России 2022-2023», городские власти сосредоточились на «подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана».

«Надеюсь, мэр и его коллеги в самое ближайшее время урегулируют скандалы, связанные с разработкой новогодней символики, и займутся приведением города в порядок, решением насущных хозяйственных вопросов, чтобы к началу обозначенных мероприятий город имел ухоженный и праздничный вид, радовал жителей и гостей областного центра высоким качеством городской среды», — заявил Андрей Травников изданию «Газета.Ru» 7 февраля.

Напомним, голосование за талисман Новосибирска, признанного «новогодней столицей» России в 2022-2023 году, стартовало на муниципальном портале и в социальных сетях 13 января. Горожанам предлагалось сделать выбор из наиболее популярных питомцев Новосибирского зоопарка. Однако накануне подведения итогов, 6 февраля, зоопарк попросил мэрию остановить опрос, превратившийся к этому моменту в платформу для продвижения политических интересов.

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, опрос планируется возобновить, однако животные Новосибирского зоопарка в нём участвовать, скорее всего, уже не будут.