Власти Новосибирска рассказали, когда вернут воду в пострадавшие от аварии дома Академгородка

Из-за аварии на трубопроводе, произошедшей на минувших выходных в Советском районе Новосибирска, жители десятка домов остались без горячей и холодной воды. Как сообщили в мэрии 7 февраля, дефект планируется устранить до конца рабочего дня.

В новосибирском Академгородке устраняют аварию на трубопроводе, из-за которой 6 февраля в двух подъездах дома №21 по улице Российской и здании на Иванова, 11а было отключено водоснабжение. Кроме того, во время поиска дефекта вода не поступала в ещё девять многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 7 февраля, дефект обнаружен на трубопроводе по улице Российской, его диаметр составляет 355 мм. Устранить неисправность планируется до 18 часов понедельника.

«6 февраля силами МКУ «ДЭУ Советского района» подтопление улично-дорожной сети было оперативно локализовано», — сообщили также в муниципалитете.

Пока же для жителей пострадавших домов организован подвоз воды – ближайший ожидается с 16 до 18 часов.

Напомним, коммунальная авария в Советском районе Новосибирска произошла 6 февраля. Предполагалось, что дефект будет устранён в тот же день до 20 часов. Как отметил директор ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Дмитрий Бурденко, комментируя произошедшее «Континенту Сибирь», аварии могла поспособствовать изношенность коммуникаций.