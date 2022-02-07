Каким видит территорию военного городка новосибирский бизнес

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Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
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