Новосибирские медики усиливают работу первичного звена и расширяют применение дистанционного взаимодействия с пациентами

В понедельник, 7 февраля, губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. О мерах по противодействию коронавирусной инфекции главе региона доложили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Александр Щербатов.

Как отметили в областном минздраве, учреждения здравоохранения Новосибирской области сегодня работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. Так, по данным министерства, служба скорой помощи за прошедшую неделю выезжала 18 703 раза, а в службу 122 за неделю поступило 153 058 обращений, что соответствует примерно 5% жителей региона. При этом в предыдущие годы на пике ОРВИ на телефон экстренной медицинской службы поступало не более 24 тыс. обращений в неделю.

Кроме того, в Новосибирске сегодня работают 330 ковидных бригад скорой помощи.

Губернатор сообщил, что всеобщий карантин в учреждениях образования будет продлён в регионе до конца недели. Дальнейшие решения будут приняты исходя из тенденций и нагрузки на первичное звено здравоохранения. По словам Андрея Травникова, с учётом лёгкого течения заболевания, особенно у ранее вакцинированных, главная проблема сегодня – чрезмерная нагрузка на первичное звено.

«Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и с потоком выздоравливающих и закрывающих больничные листы. Последние решения минздрава России и главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем людям, кто легко переносит ОРВИ и COVID-19», — отметил губернатор.

Напомним, 5 февраля вышло постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое предполагает, что выписка пациентов после лечения от коронавируса осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19 по истечении семи и более календарных дней с момента начала лечения.

«Теперь у нас есть официальные полномочия осуществлять посредством телемедицинской консультации или по аудиозвонку постановку диагноза, открытие и закрытие больничных листов. Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Новосибирская сфера здравоохранения предпринимает адекватные развитию ситуации меры. Минздрав региона усиливает работу первичного звена, берёт на себя контроль разделения потоков в тех поликлиниках, где это возможно. Там, где разделить потоки невозможно, выделяются обособленные подразделения для принятия только выздоравливающих, для закрытия больничных листов. Расширяется практика по дистанционному мониторингу «лёгких» больных – число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона увеличивается. Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы – сегодня все технические возможности для этого есть», — прокомментировал Константин Хальзов.

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Всего в регион поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 519 тыс. 935 человек, полный курс вакцинации прошли 1 млн 435 тыс. 695 жителей. Показатель вакцинации новосибирцев в возрастной категории 60+ составляет 509 тыс. 161 человек.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 3129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 100 пациентов с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд в регионе составляет 4369 коек, свободны около 20% коек.

Напомним, в ближайшее время под «ковидный» госпиталь планируется перепрофилировать новосибирскую городскую больницу №3, расположенную в районе ОбьГЭС.