Вице-мэр Новосибирска рассказала о перспективах приостановленного голосования за талисман «новогодней столицы»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала остановку голосования за талисман города как новогодней столицы России в 2022-2023 году по просьбе городского зоопарка. По её словам, опрос планируется возобновить, однако участие в нём животных новосибирского зверинца теперь под вопросом.

Как рассказала Анна Терешкова в ходе пресс-брифинга 7 февраля, участие животных Новосибирского зоопарка в опросе инициировало его руководство. Мероприятие должно было послужить пиар-акцией учреждения к его юбилею – в 2022 году со дня основания зверинца исполняется 75 лет.

Как сообщалось ранее, незадолго до финала голосования Новосибирский зоопарк попросил мэрию приостановить процедуру, в которую, по мнению представителей зоопарка, вмешались сторонние заинтересованные структуры – ряд оппозиционных политиков и общественников инициировали двусмысленную «агитацию» за орангутана в качестве символа города. В их числе – неоднократно критиковавший городскую власть блогер Илья Варламов, а также депутаты новосибирского горсовета Игорь Украинцев и Сергей Бойко.

«К сожалению, за несколько дней до окончания опроса вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску, и опрос превратился в политическую площадку», — отметила Анна Терешкова на брифинге, подчеркнув, что это дискредитировало изначальную идею зоопарка.

Вице-мэр напомнила, что аналогичные опросы проводились не только на сайте мэрии, но и на других площадках (в соцсетях), где, в отличие от муниципального портала, не наблюдалось противостояния орангутана и барса, ставшей предметом горячих обсуждений.

«В какой-то момент (на муниципальном портале) очень много людей стало голосовать за (орангутана) Бату, потом очень много людей стало голосовать за барса. Все СМИ, думаю, как и мы, увидели в этом политику», — сказала Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, изначально планировалось, что один или два представителя зоопарка, победивших в опросе, примут участие во втором этапе голосования. Там конкуренцию им могли составить белочка, символизирующая новосибирский Академгородок, одомашненные лисы и снегирь, которых предлагали горожане в качестве претендентов на звание представителя мегаполиса. Однако из-за разгоревшегося скандала участие медведицы Шилки, манула Айши и орангутана Бату в состязании животных теперь под вопросом.

«Мы должны понимать, что Новосибирский зоопарк попросил больше не использовать его животных», — подчеркнула Анна Терешкова.

Пока же, по словам вице-мэра, власти обдумывают формат опроса, который всё же планируется возобновить. В числе решений, над которыми предстоит поразмыслить, — возможность авторизации участников опроса через портал госуслуг для «чистоты» голосования.

Сроки возобновления опроса Анна Терешкова не назвала.