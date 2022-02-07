Как минимум еще одна городская больница в ближайшие дни может быть перепрофилирована для приема больных коронавирусом – 8 февраля региональный минздрав это подтвердил. Также до конца текущей недели будет принято решение относительно новых ограничительных мер, призванных сдержать распространение нового штамма.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назвал больницу, которая готовится к приему ковидных больных. Это городская больница №3, расположенная в районе ОбьГЭС. Об этом министр сообщил на оперативном совещании правительства региона 8 февраля.

Число госпитализаций, связанных с коронавирусом, по его словам, продолжает расти, но не так быстро, как число заболевших. Всего за последние сутки в стационар с ковидом было положено сто человек.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что абсолютное большинство поступивших с коронавирусом испытывают симптомы ОРВИ. При этом стоит учесть и начавшийся сезонный всплеск острых респираторных заболеваний. Всего за неделю на коронавирус в Новосибирской области было проверено 129 тысяч человек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что медицинские учреждения области к концу недели могут столкнуться с потоком тех, кто будет закрывать больничные листы и тех, кто, возможно, заболеет новой версией COVID. «Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация до конца недели, а потом будем принимать решение по тому, какие меры необходимо принять, чтобы удержать распространение», – резюмировал он.