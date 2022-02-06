В чем подоплека голосования за символ новогодней столицы России?

Напомним, что мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ города как новогодней столицы. До конца опроса остаются считанные часы. Пока орангутан опережает белого медвежонка, манула, снежного барса и амурского тигра. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в опросе.
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