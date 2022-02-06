В чем подоплека голосования за символ новогодней столицы России?

Елена Аникина
 
символ новогодней столицы

Напомним, что мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ города как новогодней столицы. До конца опроса остаются считанные часы. Пока орангутан опережает белого медвежонка, манула, снежного барса и амурского тигра. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в опросе.

Кейс орангутана Бату в голосовании за символ новогодней столицы – это ...

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  