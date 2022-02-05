Распространение коронавируса в Сибири за сутки

На этой неделе наметился активный рост заболеваемости коронавирусом по всей стране. Антирекорды ставятся практически ежедневно и в Сибири. Наибольшее число заболевших COVID-19 в Красноярском крае.

В Красноярском крае 5 февраля установлен новый суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки заразились 4013 человек. Это новый абсолютный максимум за все время пандемии в регионе. Больше половины новых зараженных в Красноярске – 2569 человек. 341 человек госпитализирован за сутки. 18 человек скончались от COVID-19. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 9532 жителей края.

В Алтайском крае за сутки выявили 3123 новых заболеваний коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего смертность от ковида в крае составила 7468. По состоянию на 5 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2054 человека. Количество тяжелобольных – 320, из них подключено к аппаратам ИВЛ –135.

В Иркутской области, по данным оперштаба, на 5 февраля зарегистрировано 2657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 132 человека за сутки госпитализированы, всего проходят лечение в стационарах больниц 3736 человек. Умерли от COVID-19 за сутки 17 жителей региона, всего за время пандемии – 7686 человек.

В Омской области за сутки выявлено 2049 новых случаев заражения, из них 1898 человек лечатся амбулаторно, в стационары с коронавирусом попал 151 человек. По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», за сутки от ковида в регионе скончались 14 человек. Всего за пандемию от коронавируса погибли 3609 человек.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1405 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 пациентов скончались. Всего за пандемию в Кемеровской области от COVID-19 скончались 1945 человек.

В Томской области за сутки выявили 992 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время — 71396. Госпитализированы за сутки в регионе 223 человека. Причиной смерти коронавирусная инфекция в Томской области за время пандемии стала, по официальным данным оперштаба, для 711 человек.

В Республике Алтай за сутки выявлено 186 новых случая заражения коронавирусом, 2 человека умерли (всего 615 с начала пандемии).

В Республике Тыва 392 человека заболели за сутки COVID-19, два человека от него погибли (всего за пандемию 335 человек).

В Республике Хакасия 664 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, четыре человека умерли. Всего за пандемию коронавирус унес жизни 2141 жителя республики.

Для сравнения, в Новосибирской области за сутки выявлено 2142 заболевших COVID-19, всего в регионе от коронавируса умерли 4697 человек.