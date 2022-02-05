Срок ареста президента холдинга «СДС» продлили на три месяца

Центральный районный суд Кемерова продлил еще на три месяца срок ареста президенту АО ХК «СДС» Михаилу Федяеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная», сообщил ТАСС.

Срок содержания под стражей Михаила Федяева продлен на три месяца до 14 мая 2022 года.

Президент холдинговой компании «СДС», владеющей через ХК «СДС-Уголь» шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев был арестован Центральным районным судом Кемерова в декабре прошлого года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый знал, что на шахте «Листвяжной», где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, допускались нарушения требований промышленной безопасности. Тогда судом ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 14 февраля 2022 года. Адвокаты Федяева подали апелляционную жалобу на решение о данной мере пресечения, попросив её смягчить. Однако Кемеровский областной суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

Холдинговая компания «СДС» осуществляет несколько крупных строительных проектов на территории Новосибирской области. К ним относятся в том числе микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, против строительства которого выступило строительное сообщества города, а также новая ледовая арена.

В ходе пресс-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что задержание Федяева не повлияет на работу той части холдинга, которая осуществляет строительство объектов в регионе.