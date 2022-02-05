Срок ареста президента холдинга «СДС» продлили на три месяца

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Срок ареста президента холдинга «СДС» продлили на три месяца
Михаил Федяев. Фото Михаила Перикова

Центральный районный суд Кемерова продлил еще на три месяца срок ареста президенту АО ХК «СДС» Михаилу Федяеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная», сообщил ТАСС.

Срок содержания под стражей Михаила Федяева продлен на три месяца до 14 мая 2022 года.

Президент холдинговой компании «СДС», владеющей через ХК «СДС-Уголь» шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев был арестован Центральным районным судом Кемерова в декабре прошлого года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый знал, что на шахте «Листвяжной», где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, допускались нарушения требований промышленной безопасности. Тогда судом ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 14 февраля 2022 года. Адвокаты Федяева подали апелляционную жалобу на решение о данной мере пресечения, попросив её смягчить. Однако Кемеровский областной суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

Холдинговая компания «СДС» осуществляет несколько крупных строительных проектов на территории Новосибирской области. К ним относятся в том числе микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, против строительства которого выступило строительное сообщества города, а также новая ледовая арена.

В ходе пресс-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что задержание Федяева не повлияет на работу той части холдинга, которая осуществляет строительство объектов в регионе.

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