На месте бывшей New York Pizza в Новосибирске открылась пекарня

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, сети пекарен продолжают наращивать свое присутствие в Новосибирске. Очередная пекарня «ПекуПеку» открылась в центре города на пересечении Фрунзе и Красного проспекта.

Новая булочная сети «ПекуПеку» заняла место, где ранее работала New York Pizza. На своей странице в Instagram сеть отмечает, что хлебобулочные изделия выпекаются «каждые 2 часа по мере опустошения витрин».

Сегодня у сети пекарен «ПекуПеку» в Новосибирске 14 точек. По их количеству, по данным 2ГИС, она обогнала лидера прежних лет «Хлебницу», у которой число пекарен с 16 в 2019 году сократилось до 10 точек в 2022 году на фоне раздела компании.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцы «ПекуПеку» (ООО «Новый мельник») – Александр Наймиллер и его сыновья Илья и Андрей. Александр Наймиллер является директором и совладельцем ТК «Алекон». Напомним, что новосибирская производственная компания «Алекон», основанная в 1995 году, является одним из крупнейших предприятий на рынке замороженных полуфабрикатов в регионе.

Напомним, что ранее стало известно об открытии в Новосибирске двух новых пекарен Shmidt.