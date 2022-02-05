Впервые за всю пандемию число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки в Новосибирской области превысило 2000 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 092 пациента, в том числе 191 ребенок.

По данным оперативного штаба на утро 5 февраля в регионе зарегистрировано 110 942 случая коронавируса (+2 142 за сутки), в том числе у 13 577 детей (+484 за сутки). 77 003 пациента выздоровели (+422 за сутки).

Скончались от коронавирусной инфекции еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 года, 56 лет, 70 лет, 71 год, 71 год, 88 лет и женщины в возрасте 64 года, 71 год, 79 лет, 81 год, 82 года, 87 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 697 человек.

В отделениях реанимации находятся 254 человека. На ИВЛ – 39 пациентов.

С симптомами ОРВИ в области за сутки зарегистрировано 10 998 обращений.

На этой неделе правительство региона опубликовало список новых ограничительных мер против коронавирусной инфекции. Проект постановления размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Медицинским учреждениям Новосибирской области рекомендовано перенести оказание плановой медицинской помощи и прохождение диспансеризации на весну, а школы региона переходят на дистанционное обучение.