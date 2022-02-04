Насколько законна торговля большим количеством рыбы в определенные сезоны вдоль дамбы ГЭС в Новосибирске, участвуют ли в браконьерстве те, кто должен с ним бороться, необходимо ли эмбарго на все виды ловли рыбы сетью? Эти другие актуальные вопросы сохранения водных биоресурсов рассмотрели депутаты комиссии по экологии Заксобрания Новосибирской области 2 февраля. По ее итогам было предложено создать рабочую группу по вопросам водных ресурсов в связи с важностью и актуальностью этого вопроса.

Всего за 2021 год в Новосибирской области было официально зафиксировано свыше трех тысяч нарушений, связанных с рыбной ловлей и использованием водных ресурсов. Было возбуждено более 70 уголовных дел в отношении 330 граждан, 24 должностных и 25 юрлиц. На нарушителей наложено порядка 5 млн рублей штрафов, уже взыскано 4,2 млн рублей. Такие цифры привел заместитель начальника Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства Александр Леонов.

Общее число нарушений по его словам, связано с браконьерством. По этому поводу остро высказался депутат Николай Мочалин. Он подчеркнул, что главную опасность представляют группы нарушителей, а не рыбаки-одиночки. «Вопрос крайне актуальный, злободневный. Очень сильно различаются оценки минсельзоза и федеральных агентств. Я, знаете ли, сам немного рыбак и вижу, что в Новосибирской области далеко не все в порядке».

Депутат также заявил, что располагает информацией о том, что «одна общественная организация обратилась в прокуратуру по поводу браконьерства, в котором участвовали также те, кто должен с этим браконьерством бороться. Вот вы назвали число нарушений, число уголовных дел – а есть ли среди них те, где ваши коллеги участвовали со стороны нарушителей?», – задал вопрос Николай Мочалин. Александр Леонов заверил, что в Новосибирской области таких случаев не наблюдалось, но признал, что в прошлом году было заведено уголовное дело в отношении должностных лиц в связи с массовой гибелью рыбы.

Депутат Александр Барсуков поинтересовался, как меняется в регионе динамика вылова рыбы и какая ее часть подвергается глубокой переработке, а не продается в сыром виде. По словам начальника отдела водных биологических ресурсов управления отраслевой технологической политики министерства сельского хозяйства региона Сергея Данильченко, всего за 2021 год в Новосибирской области было поймано 12,3 тысяч тонн рыбы, что на 5% выше уровня 2020 года. Экспорт рыбной продукции вырос за год на 12%, а переработке подвергается не менее 70% рыбы. Но при этом стоит учесть, что глубокая заморозка сырья также считается переработкой.

Николай Мочалин предложил депутатам, минсельхозу и прокуратуре обратить внимание на эффективность работы рыбозаводов на территории региона. «По отчетам рыбозаводы добывают в год тысячи тонн рыбы. Но при этом по балансам ежегодно показывают убытки в десятки миллионов рублей, налоги в бюджет не поступают. А квоты на вылов рыбы государственную поддержку получают регулярно», – констатировал Николай Мочалин. Также он поставил под сомнение планы минсельхоза по увеличению добычи рыбы в связи с отсутствием последней.

Другие депутаты также выразили озабоченность сложившейся ситуацией. «Мы хотели бы услышать о том, какие меры предпринимаются, какие планы поставлены, – поднял вопрос заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко. – Возникают, в том числе, к правоохранительным органам. Например, насколько законна торговля большим количеством рыбы в определенные сезоны вдоль дамбы ГЭС в Новосибирске? Вопрос сохранности и преумножения водных биоресурсов в регионе нужно рассмотреть более широко, и его с повестки не снимать».

«Представители министерства и науки говорят, что во всем виноваты рыбаки со своими спиннингами. Не тралы и сети. Не реагенты против сорняков, которые смывает с полей, которые убивают все живое. Не то, чем поливают дороги от гололеда, а именно рыбаки, – продолжил Николай Мочалин. – Я, конечно, не специалист, но почему-то уверен, что ловля инспекторами стариков с удочками не поможет сохранить наши водоемы».

Общественные организации утверждают, что на Новосибирском водохранилище и реке Обь установлено огромное количество жаберных сетей. Помимо браконьерских сетей, с которыми слабо борются надзорные органы, установлено большое количество сетей, которые при проверке документов числятся «для вылова в научных целях». Рыбаки считают, что этот вид деятельности не контролируется должным образом, что выловленная в «научных целях» рыба оказывается в торговой сети и на продуктовых рынках. Поимка и сбыт ее преследует получение коммерческой прибыли, что недопустимо.

Депутат Денис Субботин резюмировал, что если так будет продолжаться и дальше, Новосибирская область окажется на пороге катастрофы. Он предложил наложить эмбарго на все виды ловли рыбы сетью, а также пересмотреть выдачу лицензий на вылов для научных целей. «Я сколько вижу тех, кто получает такую лицензию и потом гребет рыбу сетями. И открыто этим хвастается. Я не могу понять, зачем это нужно, например, Институту ядерной физики», – заявил он.

По словам Николая Мочалина, в Заксобрание Новосибирской области поступило обращение от рыбаков-любителей. В нем они потребовали, во-первых, ввести бессрочный и полный запрет на ловлю рыбы всеми видами тралов и неводов (включая близнецовые, закидные, ставные и пр.) на Новосибирском водохранилище и всех его притоках, включая Бию и Катунь, так как рассматриваемая акватория является единым водным объектом для жизни и размножения ихтиофауны. Во-вторых, ввести бессрочный и полный запрет на ловлю рыбы всеми видами сетей (включая ловлю на сети в научных целях) на Новосибирском водохранилище и всех его притоках, включая Бию и Катунь. В-третьих, закрепить эти поправки законодательно в Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Председатель комиссии по экологии Заксобрания Владимир Лаптев отметил, что рассматриваемые комиссией проблемы имеют высокую актуальность и справедливо вызывают оживленную дискуссию среди депутатов. Тем более, что на сегодня от граждан поступает много обращений по поводу сохранения водоемов в регионе и увеличения их обитателей.

По итогам встречи Владимир Лаптев предложил вынести на голосование предложение по созданию рабочей группы по вопросам водных ресурсов. По его словам, это поможет работать результативнее, поскольку комиссию по экологии в полном составе нельзя собирать по три раза в месяц, чтобы что-то уточнять или актуализировать. В нее смогут войти не только депутаты Заксобрания, но и другие заинтересованные лица.