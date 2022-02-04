В новосибирской компании «ВПК-Ойл», владеющей Коченевским нефтеперерабатывающим заводом (Коченеский НПЗ), сменился учредитель. Им стало московское АО «Холдинговая компания «Эволюция» (АО «ХК «Эволюция»).

Информация об этом отражена в системе Rusprofile. Сообщается, что АО «ХК «Эволюция» стало владельцем 100% доли ООО «ВПК-Ойл».

Отметим, в 2020 году «Эволюция» выкупила задолженность ООО «ВПК-Ойл» перед Сбербанком в рамках дела о банкротстве компании. На момент подачи иска сумма требований кредитора составляла более 1,3 млрд руб. В результате стороны договорились о заключении мирового соглашения, которое предусматривает рассрочку по выплате банковского кредита до июля 2029 года.

Ранее организация также стала преемником Сбербанка в деле о банкротстве экс-учредителя компании ООО «Стандарт-Ойл», где банк числился кредитором. Между сторонами также было утверждено мировое соглашение.

По данным Rusprofile, в конце 2021 года в АО «ХК «Эволюция» также сменились акционеры. Из учредителей общества вышли московские ООО «Концерн «Россиум», АО «ИК Регион» и ООО «Логос», основным видом деятельности которых являются вложения в ценные бумаги. Генеральным директором АО «ХК «Эволюция» указан Алексей Инкин — бывший топ-менеджер ГК «Регион». По данным «СПАРК», он является акционером АО «ХК «Эволюция».

Напомним, «ВПК-Ойл» производит и реализует нефтехимическую продукцию предприятиям Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Компания управляет нефтеперерабатывающим заводом в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. В мае прошлого года руководителем организации стал экс-гендиректор «Кем-Влад Петролеум» Дмитрий Потапенко. В октябре 2021 года в Новосибирской области состоялось торжественное открытие комплекса гидроочистки дизельных топлив Коченевского нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПК-Ойл». Установка позволит производить до 300 тыс. тонн в год дизельного топлива класса Евро-5.