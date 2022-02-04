Судебные приставы закрыли доступ в торговый комплекс «Восток» в Новосибирске. Собственники помещений считают принятые меры незаконными, поскольку нарушения требований пожарной безопасности в зданиях к моменту прихода приставов уже были устранены.

Вчера, 3 февраля, судебные приставы опечатали двери ТК «Восток» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. По словам очевидцев, продавцы и сотрудники комплекса в спешке покинули здания торгового комплекса.

В настоящее время доступ закрыт в два корпуса комплекса. Как сообщили «Континенту Сибирь» в ТК «Восток», поводом к закрытию стало якобы невыполнение предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности. Однако к моменту прихода приставов они уже имели на руках документ, подтверждающий устранение нарушений.

В ТК «Восток» предоставили экспертизу (копия акта находится в распоряжении «Континента Сибирь»), выполненную по заказу службы судебных приставов-исполнителей. В выводах экспертизы указано, что «пожарная безопасность на день проведения осмотра корпусов № 1и № 2 ТК «Восток», расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Дегтярева, 19 в соответствии с нормативными документами обеспечена, а апелляционное определение Новосибирского областного суда по делу № 33-8665/2020 (№2-14/2020) о приостановлении осуществления деятельности корпусов №1-2 ТК «Восток», расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Дегтярева, 19, до устранения нарушений требований пожарной безопасности в этой части исполнено в полном объеме».

Собственники ТК «Восток» уже обратились в Следственный комитет РФ. Согласно их заявлению, действия приставов противоправны и противоречат имеющимся в материалах исполнительного производства двум экспертизам, одну из которых провела сама служба судебных приставов-исполнителей. Экспертизы свидетельствуют о том, что на предприятии устранены все нарушения требований в области соблюдения пожарной безопасности на ТК «Восток».

Также, по данным представителей ТК «Восток», 3 февраля приставы, вероятно в спешке, опечатали даже те здания, которые принадлежат другим собственникам и в отношении которых судебных решений не принималось.

«Отсутствует любая разумная логика в действиях приставов. С ноября 2021 года собственники просят прекратить исполнительное производство, с чем официально обратились в службу. В ноябре собственники демонтировали вторые уровни для хранения товара в двух тысячах торговых мест, из-за которых до сих пор продолжается судебный спор. В целях исполнения требований властей, собственники еще с 2019 года провели масштабное переоснащение пожарных систем, о чем всем хорошо известно, все необходимые экспертизы, подтверждающие это выполнены и имеются в распоряжениях приставов. Спор с пожарными идет уже более трех лет, имеются десятки вступивших в законную силу судебных актов, свидетельствующих о правоте собственников. И уже неоднократно конкурентами объявлялось о закрытии ТК «Восток». Неужели за три года мы бы не исправили «таблички с номерами телефонов»? Даже если мы не согласны, что они должны быть. Это полнейший абсурд и беззаконие, целью проверок являются проверки, а не охрана интересов граждан. Считаю, действия государственных органов противоречат интересам общества», — заявил «Континенту Сибирь» представитель управляющей компании комплекса Илья Николаенко.

Корреспондент «Континента Сибирь» связался с бизнес-омбудсменом Новосибирской области Николаем Мамулатом, выезжавшем 3 февраля к ТК «Восток». По его мнению, ситуация свидетельствует о явном нарушении прав предпринимателей со стороны представителей госорганов.

«Ко мне поступило обращение от собственников ТК «Восток» о нарушении прав предпринимателей. Людей, которые арендуют помещения и в связи с закрытием торгового комплекса не могут пройти к своим рабочим местам, около двух тысяч. Но нарушения, которые были обнаружены МЧС еще в октябре 2021 года, уже устранены. Это подтверждают экспертизы и документы, приложенные к обращению, направленному в адрес уполномоченного. У нас есть уверенность, что можно было решить вопрос без остановки деятельности комплекса, если бы контролирующие органы внимательно отнеслись к документам, предоставленным ТК «Восток». В них есть все основания, чтобы прекратить дело об остановке работы торгового комплекса. Данное обращение будет находиться у меня на постоянном контроле», — сказал Николай Мамулат.

Редакция направила запрос в управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.