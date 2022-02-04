Инвестпроекты в сфере АПК за 13 млрд рублей запустят в 2022 году Новосибирской области

В 2022 году в Новосибирской области планируется запустить четыре инвестпроекта в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Общая стоимость объектов составляет свыше 13 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

По словам главы регионального министерства, в текущем году в Новосибирской области планируется запустить завод корпорации PepsiCo по производству соленых закусок, выпускаемых под брендами Lay’s и ХрусTeam, мощностью более 62 тыс. тонн в год.

Кроме того, в регионе ведутся работы по возведению завода по переработке молока мощностью 40 тонн в сутки и комплекса по выращиванию грибов вешенка — мощность этого предприятия составит до 900 тонн в год.

Планируется и развитие мясоперерабатывающих предприятий региона. Так, по словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в 2022 году в регионе завершат строительство цеха технических фабрикатов мощностью 16 тыс. тонн «Кудряшовского мясокомбината».

«Общая стоимость указанных проектов составляет 13,1 млрд рублей»,— отметил министр.

Напомним, в 2019 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение с компанией PepsiCo по строительству завода снеков и чипсов в регионе. На тот момент ориентировочная инвестиционная оценка проекта составляла не менее 10 млрд рублей. Сообщалось, что на производстве будет создано около 900 новых рабочих мест.

Завод будет расположен на территории Новосибирского промышленно-логичестического комплекса и станет третьим предприятием компании PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Возведение объекта началось в 2020 году.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о создании нового инвестпроекта на территории Искитимского района Новосибирской области — металлопрокатного завода. Его разместят на территории бывшего «Искитимского шиферного завода».