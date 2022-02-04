СГК примет участие в проектах комплексного развития территорий Сибири

В 2022 году Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует построить порядка 60 км тепловых сетей в регионах присутствия для подключения новых заявителей — показатель на 20% выше, чем в 2021 году. Рост связан, в частности, с участием компании в проектах комплексного развития территорий (КРТ) Сибири, сообщает пресс-служба СГК.

По словам заместителя генерального директора СГК — директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, в 2022 году компания планирует увеличить объем подключаемой тепловой нагрузки в городах Сибири на 10% по сравнению с 2021 годом: прирост составит порядка 305 Гкал/час.

«Строительство идет активными темпами: только за прошлый год подключили к централизованному теплоснабжению 150 тысяч сибиряков. Задача — и далее обеспечивать возможность подключения к централизованной системе теплоснабжения новых потребителей без ущерба для остальных горожан. Мы ориентируемся на планы городских властей, которые они до нас доводят, на планы застройщиков, на схемы теплоснабжения городов. При этом мы вместе с властями стремимся работать комплексно, а не для точечной застройки по принципу «дайте 19 Гкал на 5 домов, а там посмотрим», — сообщил Андрей Колмаков 2 февраля в ходе круглого стола, посвященного КРТ Сибири на отраслевом форуме в «Новосибирск Экспоцентре».

Уточняется, что в городах Сибири появились первые проекты КРТ. Так, в северо-западном направлении Барнаула запланировано строительство многоквартирных домов общей площадью 1,2 млн кв.м. для 46,5 тыс. человек. Площадь территории застройки составит 900 га. Кроме того, в городе планируется строительство восьми детских садов, девяти школ, парка, общественно-деловых зданий.

В рамках КРТ в географическом центре города Кемерово запланировано возведение многоквартирных жилых домов общей площадью 1,8 млн кв.м. для 50 тыс. человек на площади 200 га. В городе появятся восемь новых детских садов, шесть школ и общественно-деловые здания. В Новосибирске, по данным компании, вопрос прорабатывается, однако власти и застройщики видят перспективы развития в северном направлении города: 5 млн кв.м. на площади 500 га.

Сообщается, что аналогичные площадки прорабатываются в других городах Сибири — в частности, в Красноярске и Кызыле.

В пресс-службе СГК отметили, что уже сейчас, безотносительно площадок комплексного развития, в работе у компании около 1, 5 тыс. договоров технологического присоединения в городах Сибири, из них 560 — в Новосибирске. Помимо объявленного направления развития в городе есть еще ряд площадок, которые компания прорабатывает в ответ на запросы застройщиков.

«Суммарная потребность этих потребителей — 400 Гкал/ч. Потенциально мы готовы обеспечить там теплоснабжение. Но для этого нам надо четко понимать планы застройщиков в отношении этих площадок. Со своей стороны, мы должны не только готовить теплосетевые коммуникации, но и развивать генерирующие мощности на наших ТЭЦ», — отметил Андрей Колмаков.