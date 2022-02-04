Школы и колледжи переводят на дистант в регионе Сибири

Из-за ситуации с COVID-19 в Омской области вводится ряд новых ограничительных мер. Так, школы и колледжи частично переводят на дистанционное обучение, а поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию и оказание плановой помощи.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, решение принято 3 февраля на оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крига, эпидемиологическая ситуация в Омской области оценивается «как крайне напряженная с тенденцией к росту заболеваемости». Специалисты фиксируют рост числа больных COVID-19 во всех возрастных группах, среди заболевших увеличивается доля школьников.

«В связи с этим было принято решение о переводе школьников 1-8 и 10 классов, а также студентов колледжей (за исключением тех, кто проходит промежуточную аттестацию) на дистанционное обучение с 7 февраля на 2 недели», — указано в сообщении.

При этом вузах региона рекомендовано проводить обучение в смешанном формате, оставляя в очном режиме только практические занятия. Отмечается, что детские сады закроют на карантин в случае превышения порога заболеваемости в 20%.

В ходе заседания оперштаб также принял ряд решений, направленных на снижение нагрузки на амбулаторно-поликлинические учреждения региона.

«Все мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но важно, что болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме. Пациентам не требуется госпитализация. Только у 5,8 % заболевших, по данным Роспотребнадзора, сегодня диагностируют пневмонию. Тем не менее в 3,5 раза возросла нагрузка на все амбулаторно-поликлинические учреждения», — сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Так, в Омской области приостанавливается диспансеризация оказание плановой помощи в амбулаторном звене. Уточняется, что стационары продолжат оказывать как плановую, так и неотложную помощь в полном объеме.

Кроме того, выдача листов нетрудоспособности пациентам с положительным ПЦР-тестом будет осуществляться поликлиниками дистанционно, то же касается справок для дошкольных учреждений и школ по завершению болезни.

«Увеличиваем количество транспорта для поликлиник. В январе мы уже добавили 100 автомобилей, сейчас решили дополнительно ввести еще 60 единиц», — отметил Александр Бурков.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что в настоящее время помощь первичному звену оказывают учащиеся Омского государственного медицинского университета. Студенты старших курсов, помогающие в больницах, будут трудоустроены в медучреждения — для этого в них введут дополнительно временные ставки. Из резервного фонда региона также выделят дополнительные средства для закупки лекарств.

По данным стопкоронавирус.рф на 3 февраля, с начала пандемии в Омской области зарегистрировали 147 464 случая заражения COVID-19, за сутки заболевание выявили у 1 801 человека, умерли пятнадцать пациентов. Всего в регионе от коронавируса скончались 3 577 человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о возможном введении ограничительных мер в Новосибирской области из-за коронавируса. Так, в частности, в регионе планируется ввести систему QR-кодов при заселении в гостиницы.