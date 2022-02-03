Право на уникальность

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Замминистра строительства Омской области задержан за взятку
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На действия банка «Зенит» появилась еще одна жалоба
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Прокуратура проверит тарифы за капремонт и вывоз мусора в Новосибирской области
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно одобрили отчетный доклад Андрея Травникова
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Сибирское ГУ Банка России нарисовало портрет сибиряка-инвестора
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Анатолий Локоть определил условия концессионного соглашения по комфортным остановкам
13:19
Андрей Травников заявил о готовности расторгнуть мусорную концессию в Новосибирской области
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Стало известно, сколько денег будет выделено новосибирскому технопарку из бюджета
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Депутат горсовета Новосибирска Михайлов исключен из фракции КПРФ
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Министр юстиции Новосибирской области переходит работать проректором в НГУ
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Губернатор Новосибирской области заявил о позитивной динамике основных показателей экономики региона
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Выручка новосибирского завода «Технодинамики» в 2021 году превысила 5,5 млрд рублей
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Новосибирские власти опубликовали новые ограничения против COVID-19
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В минэкологии Новосибирской области сменилось руководство
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1,8 млрд рублей требуют взыскать с красноярской золотодобывающей компании
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Суд оставил учредителя новосибирского похоронного бюро Якушина под домашним арестом
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«Сибантрацит» намерен увеличить продажи в Китай более чем на 30%
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
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