«Авито Услуги» выступил партнером Сибирской строительной недели

В выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» 1 февраля начал работу Международный форум-выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна «Сибирская строительная неделя».

Застройщики, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, урбанисты и поставщики строительных и отделочных материалов и техники, а также представители органов власти и ученые собрались на одной площадке, чтоб обсудить общие проблемы и определить тенденции развития отрасли. «Авито Услуги», сервис для мастеров и их клиентов, выступил спонсором зоны регистрации мероприятия.

Всего в выставке «Сибирская строительная неделя» и Форуме «Сибирь 2030. Строим будущее» принимает участие более 200 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Беларуссии, Казахстана и Узбекистана.

В церемонии открытия выставки-форума приняли участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко, и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамзафаров и другие.

В рамках мероприятий «Сибирской строительной недели» выступил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков, который рассказал о рынке услуг в категории Ремонт и строительство, а также об инструментах и решениях, доступных частным специалистам и компаниям для привлечения клиентов на площадке «Авито Услуг».

Сибирская строительная неделя продолжит работу до 4 февраля.