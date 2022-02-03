Замминистра строительства Омской области задержан за взятку

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Его подозревают в получении взятки в размере свыше 1,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, уголовное дело в отношении замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева возбуждено по ч. 6 ст. 260 УК РФ (получение взятки). Вместе с чиновником правоохранители задержали руководителя одной из коммерческих организаций региона по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

«По версии следствия, заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллионов рублей за покровительство деятельности коммерческой организации», — указано в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски.

«Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, Владимир Сычев был назначен заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 2 сентября 2020 года. Ранее чиновник возглавлял подведомственное региональному министерству управление строительства.

Напомним, в середине октября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взятки на 2 млн рублей.

По версии следствия, чиновник пролоббировал интересы местной компании при участии в конкурсе на строительство водонапорных скважин. Позже правоохранители выявили еще один факт взятки.