На действия банка «Зенит» появилась еще одна жалоба

В скандальной ситуации вокруг перечисления денег в ПАО «Банк Зенит» от продажи имущества нефтебазы «Красный Яр» появились новые подробности. Оказалось, что представители банка открыто демонстрируют свое несогласие не только с судебной системой, но и игнорируют официальные запросы средств массовой информации. В связи с чем издание «Континент Сибирь» было вынуждено отправить жалобу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Напомним, что «Континент Сибирь» занимался подготовкой публикации о том, почему деньги от продажи имущества нефтебазы «Красный Яр» были заблокированы на счете ПАО «Банк Зенит» еще в конце осени прошлого года. В ходе сбора информации корреспондентом были направлены ряд запросов в различные ведомства, в том числе в банк «Зенит». Ответы пришли от всех контрагентов кроме банка. В сложившейся ситуации «Континент Сибирь» был вынужден подать жалобу в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки, почему руководство банка игнорирует официальные запросы представителей средств массовой информации. Впрочем, подобная политика банка не удивляет участников рынка, поскольку имеет место уже не первый месяц. Как выяснил в ходе ряда бесед «Континент Сибирь», различные инстанции (общественные, деловые – «КС») пытаются настроить диалог с банком и разобраться в том, почему происходит столь странная ситуация с заморозкой движения средств по счету, а также каким образом можно было бы урегулировать конфликт. Однако банк, по словам собеседников «Континента Сибирь», ни на кого не реагирует, причем даже на судебные решения. Так, согласно последнему из них, которое появилось буквально в конце января, банк «Зенит» должен был разблокировать средства по счету конкурсного управляющего Михаила Руслякова. Тем не менее это постановление по-прежнему не выполнено. «Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

Напомним, что в 2021 году имущество нефтебазы «Красный яр» за 185,5 миллиона рублей с торгов купил «Картонно-бумажный комбинат». Деньги были перечислены на счет банка «Зенит», где и находятся до сих пор. Платежные поручения, которые отправлялись конкурсным управляющим Михаилом Русляковым в банк, отклонялись в связи с наложением финансовой организацией ареста на денежные средства. Арест 185,5 миллионов рублей случился из-за имеющейся задолженности в 5,7 миллионов рублей. Это спорная сумма, которую «Красный Яр» не признает, пытаясь доказать свою позицию в суде – речь идет о невыплаченных премиях бывшим руководителям предприятия.