Прокуратура проверит тарифы за капремонт и вывоз мусора в Новосибирской области

Прокуратура проверит тарифы за капитальный ремонт и вывоз мусора в Новосибирской области. Проверки проведут в региональном фонде модернизации ЖКХ и компании «Экология-Новосибирск».

В ходе заседания коллегии прокуратуры 2 февраля заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ Новосибирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Он поручил прокурору области начать полномасштабные проверки тарифообразования в отношении регионального оператора ТКО и в связи с ростом платы за капремонт аналогичную проверку — в отношении регионального фонда», — указано в сообщении.

Кроме того, надзорному ведомству поручено принять дополнительные меры реагирования в связи с образовавшейся задолженностью перед организациями ТЭК — ее размер составил порядка 8,5 млрд руб.

В 2022 году размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Новосибирской области увеличился в сравнении с прошлым годом на 25,4%. Так, минимальный размер взноса за услугу достиг 10, 07 руб. за один квадратный метр — в 2021 году он составил 8, 03 руб.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, повышение взноса на почти 26% является вынужденной мерой, связанной с резким ростом стоимости строительных материалов. При этом ранее предполагалось, что тариф за капремонт в 2022 году увеличится до 8, 35 руб.

Напомним, в ноябре 2020 года тариф на вывоз мусора в Новосибирской области увеличился почти на 40% — до 83, 3 на человека. Новосибирские власти пытались оспорить законность увеличения расценок на услуги регионального оператора «Экология-Новосибирск», однако суд одобрил повышение платы. С 1 июля прошлого года стоимость вывоза мусора выросла еще на 4,58% — до 87, 19 руб. В начале января появилась информация об увеличении тарифов на услуги ЖКХ еще на 5,2%.