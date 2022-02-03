Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно одобрили отчетный доклад Андрея Травникова

Василий Попов
 
Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили отчетный доклад Андрея Травникова
Фото Михаила Перикова

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в 2021 году регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития.

3 февраля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно одобрили отчетный доклад губернатора Андрея Травникова о деятельности правительства региона в 2021 году.

Губернатор сообщил, что при подготовке выступления перед парламентариями выбрал пять наиболее значимых результатов и достижений прошлого года, а также пять проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий.

В числе достижений  — позитивная динамика основных показателей экономики региона. Так, в частности, индекс промышленного производства Новосибирской области вырос в два раза выше, чем в среднем по России. Выше общероссийских и динамика основных отраслей.

Губернатор также отметил невиданные за последние годы объемы введения в строй объектов социальной сферы, серьезные темпы жилищного строительства, рост инвестиций в основной капитал и хороший уровень реализации национальных проектов.

Высокие результаты показывает и сельскохозяйственная отрасль. Так, по итогам 2021 года, новосибирские аграрии собрали рекордный урожай. Кроме того, в регионе замечен рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота.

Среди основных проблем, с которыми столкнулась Новосибирская область — преодоление пандемийной демографической «ямы», трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов из-за роста цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, а также ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Губернатор подчеркнул, что 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным — регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития.

Андрей Травников отметил, что разговором с депутатами он остался очень доволен. «Прозвучал запрос на более частую коммуникацию — вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за неизменно конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчета губернатора говорит сама за себя.

«Конечно, от депутатов звучит много вопросов, потому что это — большие бюджетные деньги. Такой поддержки со стороны депутатов деятельности губернатора и правительства региона не было ни разу с 2001 года. Большое спасибо депутатам за понимание и конструктивную работу».

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