Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно одобрили отчетный доклад Андрея Травникова

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в 2021 году регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития.

3 февраля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно одобрили отчетный доклад губернатора Андрея Травникова о деятельности правительства региона в 2021 году.

Губернатор сообщил, что при подготовке выступления перед парламентариями выбрал пять наиболее значимых результатов и достижений прошлого года, а также пять проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий.

В числе достижений — позитивная динамика основных показателей экономики региона. Так, в частности, индекс промышленного производства Новосибирской области вырос в два раза выше, чем в среднем по России. Выше общероссийских и динамика основных отраслей.

Губернатор также отметил невиданные за последние годы объемы введения в строй объектов социальной сферы, серьезные темпы жилищного строительства, рост инвестиций в основной капитал и хороший уровень реализации национальных проектов.

Высокие результаты показывает и сельскохозяйственная отрасль. Так, по итогам 2021 года, новосибирские аграрии собрали рекордный урожай. Кроме того, в регионе замечен рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота.

Среди основных проблем, с которыми столкнулась Новосибирская область — преодоление пандемийной демографической «ямы», трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов из-за роста цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, а также ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Губернатор подчеркнул, что 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным — регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития.

Андрей Травников отметил, что разговором с депутатами он остался очень доволен. «Прозвучал запрос на более частую коммуникацию — вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за неизменно конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчета губернатора говорит сама за себя.

«Конечно, от депутатов звучит много вопросов, потому что это — большие бюджетные деньги. Такой поддержки со стороны депутатов деятельности губернатора и правительства региона не было ни разу с 2001 года. Большое спасибо депутатам за понимание и конструктивную работу».