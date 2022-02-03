Росстандарт приостановил инспекционный контроль импортного цемента

В России упрощается процедура ввоза в страну импортного цемента за счет приостановления инспекционного контроля продукта на границе. По оценке участников цементного рынка Сибири, мера нанесет серьезный удар по отечественным производителям и качеству продукции.

Информацию о принятом Росстандартом приказе сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, новый порядок ввоза продукции в страну, исключающий 28-дневный инспекционный контроль импортного цемента, направлен на повышение конкуренции на рынке и стабилизацию цен на стройматериалы.

Однако представители отрасли дают другую оценку происходящему. По их мнению, решение властей усугубит ситуацию на рынке, которая, как ранее писал «Континент Сибирь», и без того остается тяжелой после введения в 2021 году закона-спутника, упразднившего государственный контроль за оборотом отдельных видов строительных материалов (в том числе цемента). Отмена инспекционного контроля импорта повлечет за собой увеличение объема фальсифицированной, контрафактной продукции и, как следствие, более широкое применение некачественных материалов в строительстве.

«Решение об отмене инспекционного контроля в отношении каждой партии ввозимого цемента – серьезный удар по цементной промышленности России, являющейся стратегически значимой для нужд государства, системообразующей отраслью. Процедура, ​которая​ продолжалась 28 суток, и раньше не была преградой для зарубежных производителей. Теперь же в стремлении усилить конкуренцию правительство снимает и этот барьер, что станет причиной​​ ​ распространения дешевого контрафакта и фальсификата. А использование такой продукции при строительстве зданий и сооружений — прямая угроза жизни и здоровью людей», — отметил член правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», первый вице-президент​ АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

По его данным, в последние годы отраслевые заводы страны загружены в среднем на 50%, а профицит мощностей превышает 44 млн тонн в год. Кроме того, многие из предприятий, введенные в эксплуатацию в советское время, нуждаются в модернизации, требующей серьезных инвестиций. При этом рост цен на цемент существенно отстает от увеличения его себестоимости, связанного с удорожанием металла и угля, от роста индекса потребительских цен, ежегодного уровня промышленной инфляции.

«Казалось бы, сейчас – с началом подъема отечественной экономики – цементники должны «отыграть» падение последних лет. Но что же делает государство? По сути оно не дает отрасли возможности восстановиться после мощного спада, начавшегося еще в 2008 году, действует в интересах зарубежных производителей. В дальнейшем это может привести к существенному сокращению объёма производства цемента в РФ, что в любой момент может поставить под удар реализацию национальных проектов и стратегий в части строительства, вызвать дефицит цемента», – подчеркнул Геннадий Рассказов.