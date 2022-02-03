Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что не видит смысла тянуть с расторжением мусорной концессии с ООО «Экология-Новосибирск». Согласно заключенному соглашению, концессионер должен был построить два мусоросортировочных завода с полигонами в регионе. Однако не выполнил своих обязательств.

На 17-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 3 февраля губернатор региона Андрей Травников заявил о скорейшем расторжении концессии по строительству в регионе мусоросортировочных заводов с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС»).

«Нет смысла оттягивать расторжение соглашения… Попытки внести изменения в действующее соглашение о строительстве этих объектов ни к чему не привели, — сказал губернатор. — Ранее мы принципиально договаривались о том, что в действующих параметрах соглашение реализовываться не будет и нужны согласования изменений со стороны УФАС. Этого не произошло».

Напомним, что УФАС в конце прошлого года не согласовала поправки в концессионное Соглашение по созданию системы переработки мусора, предложенные областью.

Также глава региона подчеркнул, что нужно как можно скорее решать вопрос о дальнейшей организации системы по обращению с отходами в регионе.

«Решение нужно принимать в первом полугодии этого года. Не тянуть до зимы. Нужно оперативно разобраться, кто заменит (регоператора «Экология-Новосибирск». – КС) и организует вывоз мусора», — отметил Андрей Травников.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко предложил Контрольно-счетной палате Новосибирской области провести проверку ООО «Экология-Новосибирск» как регоператора по обращению с ТКО и концессионера строительства мусоросортировочных заводов с полигонами.

«За 5 лет по концессии ничего не построено. Плюс концессионер и региональный оператор по обращению с ТКО одно и то же юрлицо – «Экология-Новосибирск», — заметил депутат.

Единое юрлицо, по мнению депутата, означает, что у компании может быть не разграничен баланс. С одной стороны, она, как оператор по обращению с ТКО, собирает деньги за вывоз мусора с населения и юрлиц и должна платить перевозчикам. С другой стороны, как концессионер, должна была вносить собственные средства в строительство заводов по сортировке мусора, чего сделано не было.

Сессия Заксобрания приняла решение протокольно оформить предложение депутата Вадима Агеенко и поручить рассмотреть его комитету по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Ранее в Новосибирске прошел круглый стол по вопросам раздельного сбора мусора с участием регионального оператора по обращению с ТКО.