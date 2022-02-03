Дата вступления в должность нового проректора Новосибирского государственного университета (НГУ) Натальи Омелёхиной и круг ее должностных обязанностей пока находятся в стадии обсуждения.

Информацию о том, что Наталья Омелёхина переходит на работу в Новосибирский государственный университет на должность проректора, «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе НГУ. Предполагается, что она будет курировать юридический отдел вуза, а также Институт философии и права НГУ, который создан из философского и юридического факультетов университета. Подтверждая решение о назначении Омелёхиной проректором, пресс-служба университета сообщила «Континенту Сибирь», что Омелехина будет задействована в новых проектах НГУ, в том числе развиваемых в рамках программы «Приоритет 2030». Также предполагается ее участие в проекте ИНТЦ (Инновационный научно-технологический центр) на базе Новосибирского госуниверситета и других крупных проектах.

Напомним, что Наталья Омелёхина закончила юридический факультет Томского государственного университета, в 2003 году пришла работать в правительство Новосибирской области. До того, как стать министром, она возглавляла отдел судебно-правовой работы государственно-правового департамента, управление делами администрации Новосибирской области и была замминистра финансов и налоговой политики. С 2012 по 2020 годы была заместителем председателя правительства Новосибирской области — министром юстиции Новосибирской области. Именно ее считают автором законопроекта об отмене выборов глав районов и мэров городов Новосибирской области. В августе 2020 года была назначена на должность министра юстиции Новосибирской области.

С университетом у нее тоже достаточно давнее сотрудничество: Омелёхина преподает в НГУ с 2003 года, с 2016 года является профессором кафедры правового обеспечения рыночной экономики экономического факультета и заведующей кафедры административного и финансового права на юридическом факультете. Она — автор многих научных работ, включая изданный в Новосибирске учебник для вузов «Бюджетное право Российской Федерации».

Напомним, что информация о том, что Наталья Омелёхина может покинуть правительство региона, прозвучали еще прошлой осенью. Тогда «Континент Сибирь» рассказывал, что Омелёхина может принять участие в конкурсе на замещение должности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.