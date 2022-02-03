Стало известно, сколько денег будет выделено новосибирскому технопарку из бюджета

Технопарку Новосибирского Академгородка планируется выделить бюджетные инвестиции на развитие двух площадок. Средства направят на строительство объектов инфраструктуры научно-технического парка организации.

Проект постановления правительства региона опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Разработало документ министерство науки и инновационной политики региона.

Согласно проекту постановления, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» планируется в период с 2022 по 2024 год предоставить бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. Уточняется, что сумма вложений в 2022 году составит 513 628 тыс. рублей, в 2023 году — 586 970 тыс. рублей, в 2024 — 616 947,2 тыс. рублей. Общий объем бюджетных средств составит 1,7 млрд рублей.

«Министерству науки и инновационной политики Новосибирской области до 30 июня 2022 предоставить средства областного бюджета Новосибирской области, выделенные на 2022 год, на строительство объектов инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» в сумме 513 628,0 тыс. рублей и приобрести в государственную собственность Новосибирской области акции дополнительного выпуска на сумму 513 628,0 тыс. рублей», — указано в документах.

Отмечается, что средства будут направлены на строительство объектов инфраструктуры на площадке Академпарка по ул. Инженерная в Новосибирске, а также в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области. Бюджетные инвестиции на площадке в Академгородке используют, в частности, для создания инженерных сетей, внутриплощадочных дорог и проездов, освещения, а также строительства здания центров коллективного пользования научно-технологического парка и галереи, которая будет соединять здания.

«Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств областного бюджета Новосибирской области», — подчеркивают разработчики документа. Отметим, обсуждение проекта постановления продлится с 3 по 10 февраля.

Напомним, в конце апреля прошлого года в правительстве Новосибирской области сообщили о планах по развитию Технопарка Новосибирского Академгородка. В частности, речь шла о создании дополнительно 63 тыс. кв. м производственных и офисных объектов до 2025 года.