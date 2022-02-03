Губернатор Новосибирской области заявил о позитивной динамике основных показателей экономики региона

В числе достижений года — позитивная динамика основных показателей экономики. Об этом заявил губернатор Андрей Травников 3 февраля во время отчета перед Законодательным собранием о работе регионального правительства в 2021 году и задачах развития на среднесрочную перспективу.

По ряду показателей экономического развития Новосибирская область демонстрирует темпы роста выше среднероссийских, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, индекс промышленного производства области по итогам 2021 года вырос на 9,8% — в два раза выше, чем в среднем по России. Отличительные показатели также демонстрирует динамика основных отраслей региона: в обрабатывающих производствах она составила 109,3%, когда в среднем по России — 105,2%.

По результатам 2021 года в Новосибирской области построено свыше 2 млн кв.м. жилья, что на 3,1% больше, чем в 2020 году — регион вновь занял лидерские позиции в Сибирском федеральном округе и вошел по показателю в десятку лучших по России.

«Ожидаем, что инвестиции в основной капитал превысят 280 млрд рублей. Подросла среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника — на 10,7%. Почти на четыре тысячи выросло за минувший год и количество субъектов малого и среднего бизнеса — до 143 тысяч, а их оборот составил почти 2 триллиона рублей», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что прошлый год Новосибирская область начала с консервативным бюджетом, рассчитывая получить 188 млрд доходов, из которых 141 млрд — собственные средства. По словам губернатора, к концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 млрд рублей, что на 28% выше показателей 2020 года. При этом уровень собственных доходов составил 162 млрд рублей.

«Объем поступления федеральных средств в полтора раза превысил наши ожидания. Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочередных финансово-экономических вопросов», — сказал Андрей Травников.

Так, в 2021 году Новосибирск получил свыше 750 млн рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Средства были направлены на ремонт 240 дорожных объектов — от магистралей до улиц частного сектора, тротуаров. Всего на строительство и ремонт дорог муниципалитета направлено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Серьезное внимание региональные власти по-прежнему уделяют сохранению финансовой устойчивости муниципалитетов. В связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для муниципальных районов нормативы отчислений по «упрощенке» были увеличены до 50%, для городских округов — до 16,5%.

UPD. На сессии отчёт губернатора депутаты приняли единогласно.