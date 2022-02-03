В минэкологии Новосибирской области сменилось руководство

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко в конце января покинул свой пост. Обязанности главы министерства исполняет его заместитель Алексей Севастьянов. На этой неделе он принял участие в работе комиссии по экологии новосибирского Заксобрания.

2 февраля Алексей Севастьянов, ранее курировавший в минэкологии направление «Контрольно-надзорная деятельность», в ходе заседания профильной комиссии регионального Заксобрания обсудил с депутатами вопрос несанкционированных свалок. Он отметил, что, несмотря на то, что их ликвидация идет не так быстро, как хотелось бы (в рамках господдержки муниципальным образованиям области в июле 2021 года были выделены средства, из восьми запланированных к уничтожению свалки убраны всего две), Новосибирская область является одним из лидеров по охвату централизованного вывоза мусора. На сегодня им пользуются 92% жителей региона.

Напомним, что Андрей Даниленко стал не единственным министром регионального правительства, ушедшим в отставку в конце 2021 года. В ноябре с поста министра науки региона ушел Алексей Васильев, который занял должность специального представителя госкорпорации «Росатом» по проекту НЦФМ (Национальный центр физики и математики – «КС»). А в начале декабря освободилось кресло министра строительства Новосибирской области, которое по состоянию здоровья покинул Иван Шмидт. В конце декабря «Континенту Сибирь» стало известно о том, что Андрей Даниленко ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию с поста министра природных ресурсов и экологии.