Ждать ли переносов спектаклей в Новосибирске?

Новосибирский театр «Красный факел» неожиданно для зрителей, купивших билеты, официально объявил о переносе всех своих спектаклей с первой недели февраля на апрель. 2 февраля его примеру последовал и Новосибирский музыкальный театр. Почему это произошло, и стоит ли ожидать подобных решений от других учреждений культуры города – выяснял «Континент Сибирь».

Едва только театры города заработали в привычном, допандемийном графике, как новосибирцев ждал неприятный сюрприз. В начале этой недели театр «Красный факел» объявил в своих аккаунтах в соцсетях о переносе спектаклей с 1 по 6 февраля включительно на апрельские даты. А сегодня, 2 февраля, об аналогичных мерах сообщил и Новосибирский музыкальный театр.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации мы вынуждены внести изменения в работу театра… Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения», – говорится в сообщении театра «Красный факел».

Как уточнили корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе театра «Красный факел», дальнейших отмен спектаклей после 6 февраля пока не планируется. Однако и полностью исключить такого развития ситуации в театре не могут.

«Пока всё в силе, (другие) спектакли должны состояться, если не будет дополнительного приказа от директора о продлении. Пока таких разговоров не было, но учитывая эпидемиологическую ситуацию, может быть всё, что угодно. Если будут какие-то изменения, то все новости можно увидеть в соцсетях театра», – рассказали в пресс-службе театра «Красный факел».

Точное количество заболевших сотрудников в театре назвать не смогли, лишь сообщили, что есть единичные случаи ковида, а у большей части заболевших — ОРВИ. При этом «руководство решило подстраховаться, чтобы остальные не заболели». Также в театре подтвердили, что зрители, которые не захотят ждать до апреля, могут вернуть деньги за билеты на спектакли, которые должны были состояться с 1 по 6 февраля.

В Новосибирском музыкальном театре также отменяют представления с 4 по 6 февраля. Сегодня в соцсетях театра было опубликовано объявление о переносе спектаклей на апрель «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Новосибирской области».

Всего Новосибирский музыкальный театр переносит три спектакля: «Фанфан-Тюльпан» – с 4 февраля на 8 апреля, «Матрица» — с 5 февраля на 9 апреля и «Женские хитрости» – с 6 февраля на 10 апреля. Время представлений не изменится.

«Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты с сохранением мест, а сдать билет можно по месту приобретения до начала спектакля. Администрация Новосибирского музыкального театра приносит свои извинения», – говорится в обращении театра.

В Новосибирском молодежном театре «Глобус» подобных мер не планируют, однако не исключают возможности форс-мажоров.

«Коллегам мы сочувствуем, безусловно. Такое может случиться в любой организации. Перенос спектакля – это для театра и потеря зрителя, и финансовые трудности. Ну и то, что коллектив болеет – крайне неприятно. Возможно, если зритель хочет, он придет и в апреле. Здесь сложно комментировать, – отметила начальник отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Екатерина Пель. – В «Глобусе» пока такой заболеваемости, к счастью, нет. Не стоит задачи переноса спектаклей. Да, у нас есть вводы (новых артистов в спектакли), но они в большей степени связаны с гастролями в области, чем с заболеваемостью. Отменять представления мы пока не планируем, но всё возможно. Поэтому просим зрителя смотреть афишу и новости театра, прежде чем идти на вечерние спектакли, потому что в текущей ситуации никто не застрахован».

В Новосибирском театре оперы и балета также не планируют разочаровывать зрителей переносами спектаклей. Здесь отмечают стабильность эпидемиологической ситуации.

«Сотрудники театра, за исключением имеющих справку о медотводе, вакцинированы, некоторые уже ревакцинированы. В театре соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, часть сотрудников переведена на дистанционную работу. К тому же заполняемость зала, в соответствии с действующими в регионе правилами посещения массовых мероприятий, составляет 70%, а на входе у зрителей требуют QR-код и документ, подтверждающий личность: паспорт или водительское удостоверение», — рассказал «Континенту Сибирь» заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

Центр культуры и отдыха «Победа» также в ближайшее время продолжит работу в привычном режиме. Здесь «Континенту Сибирь» заметили, что даже не рассматривают вариант отмены или переноса какого-либо мероприятия или кинопоказа. 2 февраля «Победа» анонсировала фестиваль японского кино, который пройдет с 9 февраля по 13 февраля. В пресс-службе учреждения подтвердили, что фестиваль состоится и пообещали, что если всё-таки в будущем потребуется что-либо отменить, то зрителям сообщат об этом заблаговременно.

«Континент Сибирь» сделал запрос в министерство культуры региона с просьбой прокомментировать ситуацию с переносом спектаклей в Новосибирске и будет следить за развитием событий.