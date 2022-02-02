На сессии Заксобрания Новосибирской области 3 февраля депутаты заслушают отчёт губернатора Андрея Травникова о работе регионального правительства в 2021 году. Что отчёт будет принят и одобрен региональным парламентом, сомнений ни у кого нет. Однако неудобные для главы региона вопросы на сессии всё-таки прозвучат. Каковы настроения в ЗС накануне отчёта, выяснял «Континент Сибирь».

В ожидании предстоящего отчета губернатора Новосибирской области на сессии Заксобрания, по информации «Континента Сибирь», депутатский корпус был настроен достаточно критично в своей оценке деятельности правительства региона. У депутатов накопились вопросы, четкого ответа на которые они не могли получить в течение прошлого года. Снять напряжение, грозившее вылиться в резкие выпады законодателей в адрес исполнительной власти во время сессии под телекамеры, в присутствии журналистов, должны были встречи губернатора с фракциями и независимыми депутатами.

Как рассказали «Континенту Сибирь» представители фракций Заксобрания, встречи с главой региона прошли конструктивно. Андрею Травникову важно было в первую очередь заручиться лояльностью фракции «Единая Россия», представляющей большинство в региональном парламенте. И тут, как сообщил нашему изданию в приватной беседе один из влиятельных единороссов, возникла коллизия. С одной стороны, депутаты стремились поднять неудобные для правительства региона вопросы, такие, как необоснованное, по их мнению, наращивание концессионных соглашений, ситуация вокруг строящихся многофункциональной арены и четвертого моста через Обь, невыполнение наказов избирателей. С другой, Андрей Травников – секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия». Критиковать его работу значит вступить в противостояние не просто однопартийцу, но партийному лидеру.

«Мы оказались заложниками ситуации. На языке вопросы крутятся, а что делать, не знаем», – размышляет собеседник «Континента Сибирь». По его словам, окончательно снять напряжение во время встречи с фракцией не получилось. «Губернатор занял оборонительную позицию. Любой вопрос, касающийся концессий или регоператора по вывозу мусора, воспринимался им в штыки. Видимо вопросы такие, что если ответить на них как есть, честно, то будет скандал. Поэтому Андрей Александрович предпочел занять жесткую позицию в разговоре с однопартийцами», – сделал вывод депутат.

Несмотря на создавшуюся коллизию, по большинству других вопросов фракция ЕР всё же пришла к консенсусу с губернатором, получив ответы. «Я не думаю, что во время отчета губернатора, на него будет жесткий прессинг со стороны депутатов, – предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский. – Но нельзя не учитывать желание депутатов получать конкретные ответы на поставленные вопросы, отвечать расплывчато не получится».

Другой единоросс в приватной беседе с нашим изданием сделал упор на том, что из-за дорогостоящих концессий под секвестр попадает финансирование исполнения депутатских наказов. «Строительство дорог, детских садов и многое другое, что есть в наших наказах, отодвигается на неопределенный срок. Честнее тогда вообще отменить закон о наказах, если денег на них нет», – считает депутат.

Разговаривая с «Континентом Сибирь» накануне встречи фракции КПРФ с губернатором, член фракции, депутат Никита Галитаров выразил мнение, что «формат вопрос-ответ позволяет более детально обсудить больше вопросов, что не всегда возможно успеть сделать на сессии». «Наша задача не попиариться, а решить проблему. Мы тесно работаем с нашими министрами и департаментами и на комитетах, и в рабочих группах. Мест для дискуссий много. Большинство вопросов, на самом деле, даже не к губернатору, а к профильным министрам», – говорит депутат. И добавляет, что если после встречи у членов фракции КПРФ появятся дополнительные вопросы, то они прозвучат на сессии.

После общения с губернатором на фракции заместитель руководителя фракции КПРФ Вадим Агеенко рассказал «Континенту Сибирь», что встреча прошла довольно спокойно. Однако, по его оценке, это «профанация». «Я задал губернатору вопрос: зачем такие встречи за несколько дней до сессии? Чтобы сгладить накал страстей во время отчета? Я понимаю, такие встречи необходимы в рабочем порядке. Их инициировал еще экс-губернатор Виктор Толоконский, мы встречались раз в квартал и задавали вопросы, откровенно говорили о проблемах, чтобы где-то помочь, где-то подсказать», – вспомнил депутат. По его словам, фракция настояла на том, чтобы вопросы губернатору во время отчета не ограничивались тремя от каждой фракции, так как регламент Заксобрания предусматривает 5 как минимум. И это не значит, что депутаты могут этим ограничиться, если у них остались вопросы.

По мнению Вадима Агеенко, сегодня «такое время, что нужно откровенно задавать вопросы губернатору». У самого депутата есть два вопроса, которые он намерен задать на сессии, потому что считает, что глава региона должен на них ответить не на кулуарных встречах с депутатами, а публично. Вопросы касаются регионального оператора и концессионера «Экология-Новосибирск» и других концессионеров.

В то же время Вадим Агеенко уверен, что на сессии депутаты отчет губернатора поддержат и даже похвалят работу исполнительной власти, так как, по мнению депутата, острого противостояния между Заксобранием и региональным правительством нет.

Партия «Новые люди» также подготовила ряд вопросов главе региона. Они касаются основных проблем Новосибирской области. «Мы уточним дальнейшие шаги по так называемой «мусорной реформе», ведь сейчас оператор задолжал подрядчикам около 750 млн рублей. Уже ставший традиционным вопрос касается качества дорожного ремонта. На него выделяют огромные деньги, а результат вызывает справедливые нарекания и у специалистов, и у самих новосибирских автолюбителей. Ещё одна проблема, которой мы занимаемся уже около года и на которую обратим внимание губернатора, касается снижения налоговых ставок по УСН для представителей малого бизнеса. В связи с очередными ограничениями потребность в этом только усилилась.

Наконец, четвёртый вопрос основан на заявлениях, с которыми к нам обращаются новосибирцы. Десятки человек стали жертвами мошеннических действий со стороны юридических компаний. Общая сумма ущерба только у тех, кто обратился к нам, превысила полтора миллиона рублей. Вопрос явно нуждается в законодательном осмыслении и конкретных шагах со стороны правительства региона», – рассказал «Континенту Сибирь» заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сергей Левшенков.

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР Наталии Красовской, вопросы «партии Жириновского» в Новосибирске будут касаться вакцинации и поддержки местного бизнеса. «Социологические исследования показывают, что сегодня большинство родителей подростков выступают против их вакцинации. Мы бы хотели понять, каким образом у нас в области будут работать с этой категорией населения, чтобы предотвратить социальное напряжение в обществе. И поскольку ковид наиболее опасен для людей старшего поколения, также надо понять, как проводится работа с пенсионерами, особенно неработающими, чтобы мотивировать их поставить прививку. Волнует и проблема организации кампании по вакцинации в отдаленных районах области. Второй вопрос касается поддержки предпринимательства. В преддверии чемпионатов мира нам хотелось бы понять, как будут использоваться возможности малого и среднего бизнеса для получения максимального экономического результата для региона. Есть ли какая-то программа по привлечению возможностей бизнеса для приема гостей чемпионатов», – рассказала Наталия Красовская.