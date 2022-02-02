На портале Авито появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА. Для успешной верификации у пользователя Авито должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале Госуслуг. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок.

«Не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности наших пользователей. Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным, – говорит генеральный директор Авито Владимир Правдивый. – Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью «Госключа» — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры. Обязательно продолжим развивать инструменты цифровой безопасности, которые помогают пользователям Рунета совершать сделки в защищенной среде».

Верификация через Госуслуги с помощью приложения «Госключ» – это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала Госуслуги. Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

«Госключ позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг – комментирует замглавы Минцифры России Олег Пак. – После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через Госуслуги – это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг».

Верификация позволяет понять, что на обеих площадках один реальный человек. Информация о наличии аккаунта на «Госуслугах» повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили.

«Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе – с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению, – объясняет директор цифровой безопасности Авито Андрей Рыбинцев. – Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги, повысит ощущение комфорта и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе».

Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении Авито.