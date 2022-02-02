«Сибантрацит» намерен увеличить продажи в Китай более чем на 30%

В 2022 году группа «Сибантрацит» планирует увеличить поставки в Китай более чем на 30%. Объем экспорта в страну составит свыше 11 млн т. угля.

Как сообщили в пресс-службе группы «Сибантрацит», в 2022 году компания намерена превысить показатели прошлого года по поставке угля в Китай более чем на 30%.

Так, по результатам 2022 года китайским потребителям будет реализовано более 11 млн т. угля, когда в 2021 году объем экспорта продукции в страну составил 8,4 млн т. При этом рост объема продаж в Китай в 2021 году в сравнении с 2020 годом составил 18%.

Напомним, Китай является крупнейшим рынком сбыта «Сибантрацита». За четыре года поставки группы в эту страну увеличились на 44%, при этом доля Китая в общем объеме реализации продукции выросла с 25% в 2018 году до 38% в 2021 году.

По оценке китайской консалтинговой компании Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd, «Сибантрацит» на протяжении последних двух лет остается лучшим поставщиком угольной продукции в Китай — об этом свидетельствует награда Mysteel.com, которой была удостоена группа в том числе за высокое качество продукции и стабильный рост поставок.

«Спрос на продукцию «Сибантрацита» в Китае стабильно растет, главным образом со стороны металлургических компаний, которые начали восстанавливать объемы производства после падения мировых экономик из-за пандемии. Для удовлетворения растущего в мире спроса на свою продукцию «Сибантрацит» с прошлого года начал экспорт судами большой вместимости, в основном в адрес китайских потребителей», — сообщили в компании.

Отметим, по результатам 2021 года «Сибантрацит» увеличил добычу на своих предприятиях почти на 30%. По динамике роста объема добычи 2021 год стал рекордным для компании.

Группа «Сибантрацит» является мировым лидером по выпуску и экспорту антрацита UHG, крупнейшим в России производителем металлургических углей. В Группу входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский»