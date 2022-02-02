В Новосибирской области пока с трудом внедряется практика раздельного сбора мусора, а также его дальнейшей переработки. О том, что тормозит процесс и что нужно сделать, чтобы выйти на новый уровень экологичности – обсудили 31 января на круглом столе с участием депутатов Законодательного собрания региона, представителей профильных министерств правительства и подразделений мэрии, а также организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно планам регионального правительства и в соответствие с целями нацпроекта «Экология», к 2030-му году необходимо достичь 50% переработки всех производимых на территории Новосибирской области отходов. Для этого в регионе внедряется раздельный сбор мусора. Однако в региональном Заксобрании уверены, что пока система работает неэффективно. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию – обсудили на круглом столе «Развитие системы раздельного сбора отходов в рамках национального проекта «Экология» 31 января.

По мнению депутатов, чтобы эффективно решать проблему с отходами, необходимо стимулировать местных производителей продукции из вторсырья.

«Речь идет об использовании, к примеру, плитки из переработанного пластика. Или резиновой крошки из автомобильных шин – для создания резиновых покрытий спортивных, детских площадок. Поскольку производителям этой продукции сложно выдерживать конкуренцию с теми, кто использует первичные материалы, нужно их поддерживать и помогать реализовывать продукцию через нацпроекты по созданию комфортной городской среды, по замене детских спортивных площадок», — отметил модератор круглого стола, председатель комиссии по наказам избирателей Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

Также депутат призвал правительство и мэрию активнее вести разъяснительную работу среди населения на тему раздельного сбора мусора.

«Самое важное – стимулировать жителей Новосибирской области разделять мусор на начальном этапе. Сегодня мы должны напомнить всем о важности такой сортировки», — добавил депутат.

Помимо просветительской работы, по мнению участников круглого стола, важно продолжать увеличивать число контейнеров для раздельного сбора мусора – чтобы они были доступны в каждом дворе.

Как сообщила заместитель начальника управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Мария Шичкина, в Новосибирске до 1 апреля текущего года планируется установить более 2500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Таким образом, вместе с ранее установленными число контейнеров составит более 5 тыс.

«Сейчас задача – расширить на местах раздельный сбор отходов, чтобы меньше поступало вторичных ресурсов на объекты захоронения. При этом в регионе достаточно предприятий, которые занимаются сортировкой и обработкой отходов. Есть крупные переработчики бумаги, стекла», — отметила чиновница.

Однако установка контейнеров – это только первый шаг к цивилизованному сбору мусора. Необходимо, чтобы жители были заинтересованы в первичной сортировке отходов — уверены в региональном операторе по обращению с ТКО. Пока же раздельный сбор мусора выходит дороже, чем обычный.

«Обслуживание площадок накопления мусора, где установлены контейнеры для раздельного сбора отходов обходится регоператору на 15-44% дороже по сравнению со сбором смешанных отходов. Ведь на площадку должны выезжать два разных мусоровоза. Возможно, уменьшение стоимости случится тогда, когда мы по западному опыту будем платить за смешанные отходы намного больше, тем самым субсидируя деятельность тех переработчиков, которые осуществляют полный цикл – сбор, переработку и утилизацию мусора», – рассказала гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

При этом особые сложности могут возникать с вывозом вторсырья из удаленных населенных пунктов сельской местности. В данном случае транспортные затраты на перевозку некоторых видов отходов могут значительно снизить их рентабельность.

«Необходимо посмотреть, как мы можем через законодательство, через минпромторг и другие инструменты формировать потребительский спрос на продукты в той упаковке, которая имеет рентабельность – для ее извлечения, переработки и вовлечение в хозяйственный оборот. Зачем, допустим, везти в Кыштовку напиток в стеклянной таре, когда можно в алюминиевой? Ведь алюминий мы сможем экономически эффективно вывезти, а стекло нет… Конечно, здесь должна быть работа с торговыми сетями», — предложил заместитель начальника управления использования природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло.

По-прежнему остро в регионе стоит вопрос с утилизацией автомобильных шин. Несмотря на то, что в области существует несколько предприятий по переработке использованных покрышек, значительная часть шин оказываются просто выброшены на свалку.

«С 1 марта 2022 года вступает в действие правило обращения с однородными группами отходов, в том числе шинами, где прописано, кто может заниматься их утилизацией – это специализированные магазины шин и покрышек, СТО и пункты шиномонтажа. Самый удобный способ для автомобилиста – оставить старые шины там, где он переобувает авто… Шиномонтажные мастерские нужно заставлять сдавать шины на переработку. Они же берут с населения деньги, если они у них колеса оставляют!» — предложил генеральный директор ООО «Альбион-С» Олег Косточкин.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что вопрос сортировки и переработки отходов на территории Новосибирской области требует системного подхода и изменений на уровне законодательства. Модератор мероприятия Дмитрий Козловский призвал правительство и регоператора по обращению с ТКО подготовить свои предложения для областных депутатов.