1,8 млрд рублей требуют взыскать с красноярской золотодобывающей компании

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск с требованием взыскать с компании «Соврудник» (входит в группу компаний «Южуралзолото») свыше 1,8 млрд рублей задолженности за негативное воздействие на окружающую среду .

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Красноярского края 31 января. Сумма исковых требований составляет 1,83 млрд рублей.

Отметим, в октябре 2021 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о том, что компания «Соврудник» не оплатила 1,8 млрд рублей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

«Компания «Соврудник», занимающаяся добычей золота в Красноярском крае, систематически занижала платежи по НВОС. В 2018 году предприятие не заплатило 242 миллиона рублей, в 2019 — 271 миллион, а за 2020 — 1,3 миллиарда», — написала на своей странице в Instagram Светлана Радионова.

Как сообщается на сайте арбитражного суда Красноярского края, исковое заявление связано с деятельностью компании на двух промышленных площадках: на карьере «Эльдорадо», а также месторождении «Ишмурант». Сообщается, что в результате деятельности организации на объектах образуются отходы V класса опасности.

«Росприроднадзором установлено, что общество, в нарушение норм природоохранного законодательства, допускает хранение отходов V класса более 11 месяцев, на объектах размещения отходов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, без проведения инвентаризации объектов размещения отходов», — сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что размещение отходов является видом НВОС, за который взымается плата, однако компания не вносила средства за их хранение.

ООО «Соврудник» входит в группу компаний «Южуралзолото» (ОАО «ЮГК») — одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам, указано на сайте компании. По данным Rusprofile, единственным учредителем организации является АО «ЮГК», генеральный директор— Руслан Курбанов.

Организация ведет производственную деятельность в Северо-Енисейском районе Красноярского края более 100 лет. Производственные мощности компании по переработке руды — обогащению и извлечению металла — представлены двумя фабриками: ЗИФ «Советская», расположенной в г.п. Северо-Енисейский, и ГОК «Эльдорадо», на котором ведутся добычные работы по технологии кучного выщелачивания.

Напомним, в конце октября арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «Красноярскнефтепродукт» 304 млн рублей за загрязнение реки Ангара дизтопливом.