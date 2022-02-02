В Новосибирске осудят мошенников, укравших у банка 190 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Новосибирска. Их обвинили в хищении 190 млн рублей у банка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Подозреваемым вменяют совершение преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с июня 2012 года по август 2013 года руководитель компании «Адекс» по предварительному сговору с другими лицами, а также двумя работниками банка представил в кредитную организацию подложные документы. В результате фигуранты дела получили кредит в размере 150 млн рублей. Сообщается, что большая часть денежных средств была обналичена и легализована через подконтрольные фирмы-«однодневки».

«Позже тем же способом обвиняемые получили от банка еще 40 млн. рублей. Впоследствии руководитель фирмы «Адекс» обанкротил организацию с целью уклонения от исполнения кредитных обязательств», — указано в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что обвиняемый передал в адрес подконтрольной фирмы имеющиеся активы компании в виде 13 автозаправочных станций.

Отмечается, что на имущество обвиняемых на сумму свыше 75 млн рублей наложен арест. Уголовное дело в отношении директора «Адекса» выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве. Ему предъявили дополнительное обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, руководитель компании заключен под стражу. Еще двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

«Еще одному участнику группы избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СибРемонтСервис». Его обвинили в даче взятки должностному лицу и мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детских садов.