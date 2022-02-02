Министр спорта назначен в Красноярском крае

В Красноярском крае назначен новый министр спорта. Им стал Денис Петровский. Должность была вакантна с декабря прошлого года.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Красноярского края Александр Усс 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. До декабря 2021 года главой ведомства являлся Павел Ростовцев — он был назначен советником губернатора, после чего временно исполняющим обязанности министра спорта региона стал Роман Сотников, занимавший должность первого заместителя министра.

Денис Петровский родился 22 июля 1984 года в Красноярске, в 2006 году окончил Сибирский юридический институт МВД РФ. Работал спортивным корреспондентом в филиале ВГТРК ГТРК «Красноярск», ведущим и автором программ на «Радио Зенит» в Санкт-Петербурге.

С 2013 по 2014 год Денис Петровский работал в госкорпорации «Олимпстрой», которая занималась организацией Олимпийских игр в Сочи. В 2016 году он вернулся в Красноярск и стал спортивным директором футбольного клуба «Енисей».

В августе 2020 года Петровский был назначен на должность коммерческого директора АНО «Росгонки», где до января 2022 года занимался организацией российского Гран-при «Формулы-1» и комплексным развитием «Сочи автодрома».

Напомним, в середине января министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса ушла в отставку. Она проработала в должности около двух лет. Ранее стало известно об уходе Елены Пахомовой с должности заместителя председателя правительства Кемеровской области по вопросам образования и науки.