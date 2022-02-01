Семилетняя девочка скончалась от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли двенадцать человек, среди них семилетняя девочка.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались шестеро мужчин в возрасте от 22 до 92 лет, пять женщин в возрасте от 38 до 96 лет, а также семилетняя девочка. Всего в регионе от заболевания умерли 4 643 человека.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 737 пациентов (31 января — 2 645), в том числе 173 ребенка (днем ранее — 140). В отделения реанимации лечатся 247 человек. Аппарат ИВЛ требуется 45 пациентам.

За сутки в регионе выявили 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией (31 января — 634), выписаны с выздоровлением 395 пациентов (днем ранее — 331). С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 104 583 случая коронавируса, 75 503 пациента выздоровели.

Напомним, в Новосибирской области заявили о начале пятой волны коронавирусной инфекции. В регионе выявили новый штамм COVID-19 «омикрон». Из-за ситуации с коронавирусом школы Новосибирской области переходят на дистанционное обучение, а медицинским учреждениям рекомендовано перенести на весну оказание плановой медицинской помощи и прохождение диспансеризации.

Для борьбы с «омикроном» Новосибирской области выделили дополнительные 137 млн рублей. Средства направят на поддержку поликлиник и бесплатную медпомощь по полису ОМС.