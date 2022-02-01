Автомобильная газозаправочная станция будет обслуживать не только резидентов Промышленно-логистического парка Новосибирской области, но и проезжающих автолюбителей.

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2021 года Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и компания «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о строительстве автомобильной газозаправочной станции на территории регионального Промышленно-логистического парка (ПЛП).

В Facebook-аккаунте АИР Новосибирской области сообщается, что АГЗС будет построена и введена в эксплуатацию к концу текущего года. Всего в рамках соглашения на территории Новосибирской области будут возведены четыре газозаправочных станции. Стоимость проекта составит 184 миллиона рублей.

Планируется, что АГЗС будет обслуживать не только транспорт компаний-резидентов Промышленно-логистического парка грузооборот которых уже составляет порядка 1000 еврофур в сутки, но и машины автомобилистов, проезжающих по федеральной трассе Р-254 «Иртыш», суточный трафик которой – примерно 6000 автомобилей в сутки.

Также в 2022 году в ПЛП начнут возводить общежитие гостиничного типа для персонала резидентов парка. Стоимость проекта составит 150 миллионов рублей. Всего будет построено три схожих здания, которые смогут вместить порядка 500 жильцов.

Напоминаем, что ранее в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отметили ряд успехов в работе региональных территорий опережающего развития в 2021 году. В частности, привлечение инвестиций в ТОСЭР совокупно достигло 1,4 миллиардов рублей.