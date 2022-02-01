В Высшей школе бизнеса НГУЭУ пройдет День MBA

10 февраля в Высшей школе бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) пройдет День MBA – презентация программ бизнес-образования, на которые идет весенний набор. Участники узнают, какие знания и инструменты получат на курсах, как организовано обучение, познакомятся с преподавателями и выпускниками.

Чему учиться руководителю в 2022 году, чтобы угнаться за бешеным темпом изменений? Какие инструменты, технологии и навыки нужны для финансиста, маркетолога и HR-а? Как трансформировать мышление и круто взлететь в карьере и жизни? Об этом пойдет речь на традиционном Дне MBA 10 февраля.

Участников встречи 10 февраля ждет презентация программ MBA: что такое и для чего MBA, содержание, график и условия обучения; знакомство с преподавателями и выпускниками программ; интерактив, нетворкинг-сессия; розыгрыш сертификатов на обучение по специальной цене и подарков от партнеров школы.

На мероприятие приглашают руководителей, предпринимателей, маркетологов, финансистов, HR-ов.

Время и место: 10 февраля 2022 года, 18.30-20.30, улица Ядринцевская, 53/1, офис 1109 (масочный режим).

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Cправки о программах MBA и участии в презентации по телефонам: +7 (383) 243-95-75, +7 (923) 259-17-71 (Елена), +7 (923) 788-88-39 (Анна).

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