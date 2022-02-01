МТС ускорила домашний интернет в Академгородке

МТС подвела итоги развития сетей фиксированной связи в Советском районе Новосибирска — за год доступ к гигабитному интернету получили еще 13 000 жителей квартир Академгородка, Шлюзов и поселка Ложок (Горки Академгородка). Об этом сообщал в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Мы более года активно модернизируем сеть в регионе и запускаем гигабитный домашний интернет МТС в Академгородке. В этом году мы продолжаем апгрейд сети не только в Академгородке и районе Шлюза, но и в Ложке — новом ареале компактного проживания инноваторов — молодых ученых и технократов из Академгородка, чтобы обеспечить их современными технологиями для качественной жизни и досуга. Качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жёсткого диска», — рассказал Александр Соловенчук.

Скоростной интернет и цифровое ТВ получили жители 42 домов на центральных улицах Академгородка – Арбузова и Иванова, ЖК «Бозон» на Бульваре Молодежи, в микрорайоне Шлюзы — Балтийская, Российская, 2-я Миргородская, Русская, а также в новых домах спутника Академгородка — поселка Ложок (ЖК «Да Винчи»).

Домашний интернет на скорости в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с позволяет смотреть и скачивать «тяжелый» контент, и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок.