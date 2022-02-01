Дело экс-главы Новосибирского облсуда рассмотрят в Барнауле

Как стало известно «Континенту Сибирь», уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной будет рассматривать Центральный районный суд города Барнаула.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной.

По данным источника «Континента Сибирь», дело рассмотрят в Центральном районном суде города Барнаула в Алтайском крае.

Напомним, уголовное дело в отношении Шатовкиной поступило в Центральный районный суд Новосибирска 6 декабря, ходатайство об изменении территориальной подсудности было подано государственным обвинителем.

Бывший председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемая добыла документы об уголовном деле о мошенничестве в отношении главы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, а также о подготовке обысков по делу. Шатовкина передала материалы подозреваемым, в результате чего часть доказательств преступления были уничтожены.

Дело возбуждено в январе 2021 года по ходатайству председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

В ноябре прошлого года экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей региона Виктор Чиркунов был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Другие фигуранты дела — замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер — также получили условные сроки.

Накануне стало известно о том, председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России ходатайство о возбуждении уголовных дел в отношении трех бывших сибирских судей.