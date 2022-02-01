В Новосибирске прошел «Январский саммит недвижимости, 2022», в котором приняли участие более 200 человек – застройщики, банкиры, представители агентств недвижимости и аналитики рынка. Организатором форума выступила компания «Метр». Эксперты обсудили ситуацию на строительном рынке и спрогнозировали, как будут меняться цены и спрос на жилье в 2022 году.

«Континент Сибирь» уже рассказывал, что прошедший год был для новосибирских застройщиков вполне успешным. Они ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров, цены на жилье при этом выросли на 20%. Это еще раз подтвердил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, выступая на «Январском саммите недвижимости». Он сразу предупредил, что ожидаемое им замедленее цен на квадратный метр жилья в Новосибирске не случилось. «В 2021 году мы вернулись к 2016 году, когда в Новосибирской области строили большие объемы жилой недвижимости. При этом цены на нее росли. Даже во время стагнации в отрасли в 2017-2018 году стоимость квадратного метра не откатилась назад.

В те годы был рынок покупателя, который ходил и выбирал квартиры. В первой половине 2021 года количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) значительно опережало 2020 год, что говорит о спросе. Но к середине прошлого года эффект льготной ипотеки из-за роста цен был нивелирован. Спрос упал и вновь вырос только в декабре, так как люди старались купить жилье, запрыгнув в «последний вагон», опасаясь повышения ставок по ипотеке и еще большего роста цен», – рассказал Сергей Николаев и добавил, что в январе ситуация изменилась, и спрос снизился.

Анализируя количество заключенных ДДУ и введенных в эксплуатацию домов, эксперт пришел к выводу, что в 2021 году спрос отстал от предложения. «Было зарегистрировано 32118 ДДУ, а зарегистрированных прав собственности ДДУ и застройщиков – 37017. Если в 2019 и в 2020 году было продано примерно 15-20 тысяч так называемых инвестиционных квартир, то реально спрос сильно отстает от предложения в 2020-2021 году. Можно ожидать, что инвесторы начнут продавать квартиры, что усилит давление на рынок в этом году и отразится на ценах за квадратный метр. Не думаю, что цена упадет, но и сильно расти не будет. Это шанс для тех, кто захочет купить жилье», – отметил Сергей Николаев.

По его подсчетам, дороже всего квартиры стоят в Центральном округе, Октябрьском, Дзержинском и Заельцовском районах (от 101,4 тысяч до 133 тысяч за кв.м). Дешевле – всего в Кировском районе (78,3 тысяч за кв. м).

Аналитик также отметил, что еще 5-7 лет назад в Новосибирской области строили жилье эконом класса и даже эконом минус, потому что квартиры площадью 19-20 кв. метров нельзя отнести даже к эконому. Количество таких квартир доходило до 60%. В 2021 году 65% сданного жилья – это комфорт класс и выше. «Объем рынка недвижимости региона за последние три года в среднем составлял 150 млрд рублей в год. 70% квартир реализовывали через агентства недвижимости, три из которых «Этажи», «Центральное агентство недвижимости» и «Жилфонд» занимают 20% рынка», – отметил Сергей Николаев.

Государство, по мнению аналитика рынка, сохранит поддержку отрасли: «Скорее всего, оно будет продолжать вкачивать деньги в строительную отрасль, имеющую серьезный мультипликативный эффект, потому что если отрасль обрушить, будут проблемы для экономики страны в целом».

Совладелец строительной корпорации «Ёлка» Максим Марков подробно остановился на том, как будут расти цены в массовом и премиальном сегменте жилой недвижимости. Эти сегменты, по мнению эксперта, будут использовать разные стратегии, так как задача массового – продать площади, а премиального – продать уровень жизни, опираясь на локацию, дорогие современные материалы, архитектурные концепции и благоустройство. «Это две диаметрально противоположные стратегии. В премиальном сегменте застройщики будут концентрироваться на повышении доходности квадратного метра, думать, как и чем его догрузить, чтобы продать максимально дорого. Соответственно, девелоперы, которые будут оставаться на массовом рынке, начнут снижать себестоимость, сохранять и нарабатывать решения, которые делают их объекты рентабельными и одновременно привлекательными для клиентов. Они будут вынуждены уделять внимание фасадам, облику своих домов, чтобы они не диссонировали с потребительскими предпочтениями.

Массовый сегмент сосредоточится на окраине города, либо будет строить по программе комплексного развития территорий. Но в связи с нагрузкой в рамках КРТ (комплексное развитие территорий) высокой прибыли застройщикам в этом сегменте не предвидится.

На массовом рынке при стагнации доходов населения, повышении ставок и ключевой, и ипотечной рост цен уже невозможен. Операторы, которые будут работать на массовом рынке, создадут торможение средневзвешенной цены в этом году. Чтобы продать жилье, они пойдут даже на ее снижение, применяя акции и скидки. И мы это уже видим», – рассказал эксперт.

При этом Максим Марков отметил, что премиальный сегмент будет выигрывать из-за стоимости квадратного метра в центре города, близости к метро. Цена там, по оценам эксперта, будет выше 100 тысяч рублей за квадратный метр. «На премиальном рынке цена падать не будет. Рост будет, может быть, не экспоненциальный, но будет. Потому что 27% промышленной инфляции никто не отменял. И это как раз заставит средневзвешенную цену подниматься», – подытожил Максим Марков.

По мнению экспертов, приход на новосибирский строительный рынок федеральных игроков существенно не отразится на стоимости жилья. «Понятно, что после того, как Новосибирск преодолел психологическую планку 100 тысяч рублей за квадратный метр, появился интерес федеральных компаний к городу. Но посетив Новосибирск, они поняли, что строить здесь типовое жилье, например, как в Москве, им не выгодно. В нашем городе планка качественного строительства, архитектурных концепций поднята достаточно высоко. Наш покупатель, выбирая между типовым панельным домом и домом комфорт класса по одной цене квадратного метра, выберет последний. Рассчитывать здесь на сверхприбыли им не приходится», – отметил Сергей Марков.

В беседе с «Континентом Сибирь» учредитель ГК «НМК» Андрей Добринский, отметил, что сегодня ситуация на рынке жилой недвижимости постепенно выравнивается. «Рынок успокаивается. Полагаю, можно будет говорить о замедлении роста цен на недвижимость. Однако и оснований для удешевления жилья тоже нет. Мы видим, насколько ежегодно дорожает земля в городской черте, растут цены на ресурсы и рабочую силу – все это сказывается на стоимости квадратного метра», – отметил застройщик. При этом он отметил, что спрос на жилье в Новосибирске останется стабильным.

Представитель ГК «Энергомонтаж» в разговоре с нашим изданием предположил, что рост цен на квадратный метр в этом году будет, но не таким сильным, как в прошлом. «Наша компания до конца февраля не планирует повышение цен», – рассказал представитель застройщика.

«На спрос могут влиять не только ипотечные ставки, но и политические факторы не только у нас в стране, но и в близлежащих регионах, – отметил директор по маркетингу компании «Квадротека» Александр Астахов в беседе с «Континентом Сибирь». – В свое время события на Украине спровоцировали переезд людей. Ситуация в Казахстане тоже может подогреть интерес жителей этой республики к переезду и рынку недвижимости в Новосибирске, учитывая, что казахи и раньше покупали много недвижимости в Новосибирске. Пока все спокойно. Но я говорю об этом, как об одном из факторов, который может влиять на рост цен. Пока ожидаем, что к концу первого квартала рынок жилой недвижимости начнет успокаиваться».