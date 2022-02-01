Какие заведения японской кухни предпочитают жители Новосибирска?

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Семилетняя девочка скончалась от коронавируса в Новосибирской области
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В Промышленно-логистическом парке Новосибирской области построят АГЗС
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Дело экс-главы Новосибирского облсуда рассмотрят в Барнауле
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Новосибирский губернатор проконтролировал работу первичного звена здравоохранения региона
15:09
Анатолий Серышев ознакомился с работой железнодорожного узла в Новосибирске
13:27
Полицейских заподозрили в незаконной охоте на косуль под Новосибирском
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Номер единой регистратуры 124 отключили в Новосибирске
12:44
Из-за ремонта трубы почти 60 домов отключили от тепла в Новосибирске
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Новосибирск получит новый вертолет санавиации
11:08
Депутат Госдумы назвал условия финансирования продления метро в Новосибирске
10:18
Суд оставил главу томской ГК «Лама» Левчугова под стражей до мая
9:34
Основатель сети супермаркетов «Континент вкуса» откроет пекарни в торговых центрах Новосибирска
20:47
В отношении трех бывших сибирских судей могут возбудить уголовные дела
19:03
Сибирская сеть заведений японской кухни вышла в Турцию
17:10
Группа «Сибантрацит» увеличила добычу почти на 30% по итогам 2021 года
15:30
«Стиллайн» выставил на торги долю в новосибирском «Тяжстанкогидропрессе»
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Как сервис в ресторане отражает ценности владельца?
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Что делать компаниям и соискателям для преодоления кадрового разрыва?
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Что нового ждет застройщиков и девелоперов в 2022 году?
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»