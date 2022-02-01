Какие заведения японской кухни предпочитают жители Новосибирска?

Дмитрий Катаев
 
японская кухня в Новосибирске

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

Где в Новосибирске вы предпочитаете покупать суши и роллы?

Результаты опроса

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