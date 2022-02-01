Полицейских заподозрили в незаконной охоте на косуль под Новосибирском

Василий Попов
 
Дело о незаконной охоте завели на полицейских под Новосибирском
Фото Михаила Перикова

Новосибирские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 29 и 37-летних сотрудников полиции. Они подозреваются в незаконной охоте на сибирскую косулю.

Уголовное дело в отношении участковых одного из районных отделов МВД России по Новосибирской области возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошел днем 30 января. Подозреваемые вместе со своим знакомым отправились в охотничьи угодья в 7 км от села Воробьево Венгеровского района Новосибирской области. Уточняется, что фигуранты дела передвигались на снегоходах и имели охотничьи ружья.

«В результате этого фигуранты по делу незаконно добыли не менее 9 сибирских косуль во время запрета охоты на них», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители изъяли у подозреваемых снегоходы, ружья, а также мешки с мясом. В отношении полицейских в ГУ МВД России по Новосибирской области организовали проверку.

«В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в середине января полицейские задержали трех браконьеров на территории Чулымского района Новосибирской области. Имея лицензию на добычу  одного лося, подозреваемые застрелили пять животных.

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