По итогам января 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин. Власти объясняют это необходимостью бороться с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.
13 января, в ходе первого в 2022 году «Часа прессы», Анатолий Локоть напомнил о сроках окончания строительства в Новосибирске четвёртого моста через Обь и сообщил, в чём видит ключ к улучшению транспортной ситуации мегаполиса.
«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.
Застройщик намерен возвести новый жилой квартал в поселке Восход Каменского сельсовета под Новосибирском. Однако накануне стало известно, что часть жителей под эгидой местных депутатов выступают против строительства.
«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.