По итогам января 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Тестирование школьников на коронавирус

1Школы Новосибирской области закрывают на карантин

В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин. Власти объясняют это необходимостью бороться с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

Строительство развязки для четвёртого моста в Новосибирске — фото Михаила Перикова

2Мэр Новосибирска высказался о строительстве в городе пятого автомобильного моста

13 января, в ходе первого в 2022 году «Часа прессы», Анатолий Локоть напомнил о сроках окончания строительства в Новосибирске четвёртого моста через Обь и сообщил, в чём видит ключ к улучшению транспортной ситуации мегаполиса.

Кондитерские Новосибирска

3Какие кондитерские предпочитают жители Новосибирска?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства в поселке Восход

4Новый жилой микрорайон возведут под Новосибирском

Застройщик намерен возвести новый жилой квартал в поселке Восход Каменского сельсовета под Новосибирском. Однако накануне стало известно, что часть жителей под эгидой местных депутатов выступают против строительства.

Пиццерии Новосибирска

5Где жители Новосибирска предпочитают покупать пиццу?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

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