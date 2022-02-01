В Новосибирске и Новосибирской области сменился номер колл-центра единой регистратуры. Теперь, чтобы вызвать врача на дом или записаться на приём, нужно будет позвонить по номеру 122.

С 1 февраля в Новосибирской области номер единой регистратуры сменился с 124 на 122. Замена одной цифры вызвана необходимостью оптимизации колл-центра и приведении его в соответствие с федеральным номером. Теперь 122 — единый номер регистратуры для всех регионов России.

«По номеру 122 можно вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, уточнить время записи или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем – вопросы по коронавирусной инфекции, оформление льготных лекарств, прикрепление к поликлинике, получение QR-кода, оформление ОМС, диспансеризация, оформление различных справок и многое другое», — сообщается на сайте министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

При звонке на прежний номер единой регистратуры абоненту теперь отвечает робот: «Номер 124 отключен. Теперь для вызова врача и записи на приём воспользуйтесь номером 122. Всего доброго».

Ранее стало известно, что новосибирским поликлиникам выделят 137 млн рублей на борьбу с «омикроном». 31 января во время оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о резком увеличении заболеваемости коронавирусом среди детей школьного возраста.