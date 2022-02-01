Из-за ремонта трубы почти 60 домов отключили от тепла в Новосибирске

58 жилых домов, детский дом и роддом отключили от отопления из-за ремонта трубы в Новосибирске. Завершить работы планируется ночью 2 февраля.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, 1 февраля специалисты приступили к ремонту 30-летнего магистрального трубопровода по улице Вертковская в Новосибирске. Сотрудникам компании предстоит устранить на трубе четыре дефекта.

«Ремонтные работы будем проводить на пересечении Вертковской и улиц Сибиряков-Гвардейцев, Телевизионная, Римского-Корсакова», — уточняется в сообщении.

В контуре отключения в течение одного дня будут находиться 58 многоквартирных домов, детский сад и роддом. В пресс-службе СГК уточнили, что дефекты находились на контроле, однако в компании ждали теплой погоды, чтобы не отключать участок в сильный мороз. Завершить работы планируется 2 февраля к двум часам ночи.

«Приложим все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, в конце декабря в Первомайском районе Новосибирска произошло массовое отключение отопления и горячего водоснабжения из-за ремонта трубопровода. Без тепла и горячей воды остались более 200 домов.

Как сообщалось ранее, общий износ теплосетей в Новосибирске составляет 72%. При этом ежегодно в Новосибирске перекладываются всего 0,36% теплосетей. Для увеличения объемов перекладки и ремонта оборудования Новосибирск перевели в ценовую зону теплоснабжения. О том, как реформа повлияет на качество подачи тепла в дома, увеличится ли тариф за услугу — в материале «Континента Сибирь».